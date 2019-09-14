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Xiaomi Mi Mix 4’ün piyasaya çıkış tarihi açıklandı

Xiaomi’nin 108 MP kamera sensörünü kullanacak ilk amiral gemisi telefonu Mi Mix 4’ün tanıtılacağı tarih belli oldu.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:12
Xiaomi Mi Mix 4’ün piyasaya çıkış tarihi açıklandı

Xiaomi, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon modelinde oldukça gelişmiş bir kamera kullanacağına dair söz vermişti. Son gelen bilgilere göre şirket, söz verdiği gibi kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmayacak. Xiaomi, Samsung'un yeni 108MP ISOCELL kamera sensörünü kullanan ilk akıllı telefon üreticisi olacak.

XIAOMI MI MIX 4 OLDUKÇA GÜÇLÜ OLACAK

Xiaomi, 108 MP'lik kamera sensörünü ilk olarak amiral gemisi modeli Mi Mix 4'te kullanacak. Snapdragon 855+ işlemcisinden güç alacak  telefon, piyasadaki en güçlü amiral gemisi modellerden biri olmaya hazırlanıyor. Ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisine sahip 4500 mAh batarya ile gelmesi beklenen Xiaomi Mi Mix 4,Samsung Galaxy Note 10 ile ciddi bir rekabete girmeye hazırlanıyor.

Xiaomi Mi Mix 4’ün diğer özelliklerine baktığımızda ise piyasayı oldukça hareketlendireceğini söyleyebiliriz. Tam 12 GB RAM kapasitesine sahip olacak telefonda, 1TB depolama alanı bulunacak. Ayrıca diğer telefonların kablosuz olarak şarj edilmesini sağlayan ters kablosuz şarj özelliğinin de telefonda yer alması bekleniyor.

24 EYLÜL’DE TANITILACAK

Güvenilir kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre Xiaomi, oldukça güçlü özelliklere sahip yeni modelini 24 Eylül’de tanıtmayı planlıyor. Şirket, ayrıca bu telefonun bir de 5G destekli modelini kullanıcılara sunacak.

KAMERA PERFORMANSI

108 MP kameraya sahip yeni Xiaomi telefonunun, nasıl bir kamera deneyimi sunacağı şu an için bilinmiyor. Ancak şirketten yapılan açıklamaya göre bu kamera, 12032 x 9024 piksel çözünürlükte oldukça iyi kalitede fotoğraflar çekebilecek.

4 arka kameraya sahip olması beklenen Xiaomi Mi Mix 4, 108 MP ana kameranın yanı sıra 16 MP süper geniş açı kamera, 12 MP üçüncü kamera ve periskop kamera ile birlikte satışa çıkacak. Telefonun ön kamerası ile ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:12
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