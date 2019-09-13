Türkiye’de satılmasına kesin gözüyle bakılan Xiaomi Mi 9 Lite'ın çıkış tarihi belli oldu. Xiaomi Mi 9 Lite ne zaman çıkıyor? Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? İşte detaylar...

Xiaomi son çıkardığı Mi 9 serisini genişletmekte kararlı adımlar atarken, 7. modelinin tanıtımını gerçekleştirecek.

Seride bulunan Mi CC9 ile aynı teknik özelliklere sahip. En dikkat çeken özellikleri arasında 4.030 mAh'lik bataryası ve Sony IMX586 sensörlü 48 megapiksel ana + 8 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel derinlik kameraları yer alıyor.

Ön kamerası ise 32 Megapiksel çözünürlüğe sahip. Xiaomi 9 Lite'ın, Mi CC9 gibi 6 ve 8 GB'lık RAM seçeneklerinin olup olmadığı bilinmiyor.

Yapılan resmi açıklamaya göre Xiaomi 9 Lite, 16 Eylül günü İspanya merkezli olarak satışa sunulacak. Telefonun Türkiye ve Avrupa satış fiyatı için kesin bir bilgi belirtilmedi.