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Teknoloji Xiaomi Mi 11'in teknik özellikleri sızdırıldı
Teknoloji

Xiaomi Mi 11'in teknik özellikleri sızdırıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 11'in bu kez de teknik özellikleri sızdırıldı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-12-12 02:00:00 -
Xiaomi Mi 11'in teknik özellikleri sızdırıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Mi 11 için geri sayıma geçti. Yeni telefonla ilgili birçok bilgi gelmeye devam ediyordu. Bu bilgilere yenileri eklendi. Bu kez de telefonun teknik detayları ortaya çıktı.

Sızdırılan son bilgilere göre Mi 11, gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 888 işlemcisinden alacak. Telefonda 120Hz'lik QHD+ ekran bulunacak.

Ayrıca söylentilere göre Xiaomi Mi 11, 55W hızlı şarj destekli, 4780 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek.

Ancak bu bilgilerin şu anda sadece söylentilerden ibaret olduğunu belirtelim. Yeni telefonun özellikleri, ilerleyen haftalarda netlik kazanacak.

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