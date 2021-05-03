Xiaomi Mi 11 Lite serisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Söz konusu modelin Nijerya’da piyasaya sürülmüş olması, Türkiye’ye yakın zamanda geleceği işaret ediliyor. Avrupa’da da beklentileri karşılayan Xiaomi Mi 11 Lite serisi için birçok sorunun yanıtı merak ediliyor.

Telefon, Nijerya’da 8GB RAM + 128GB depolama varyantına sahip olarak tek bir tipte lansmana çıktı. Söz konusu telefon 355 dolar yani 2.945 TL fiyat etiketinde çıktı.

Xiaomi Mi 11 Lite ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Xiaomi Mi 11 Lite serisinin Türkiye’de ne zaman çıkacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.