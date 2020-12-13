Xiaomi Mi 11 ekran özellikleriyle şaşırtacak

Bir süredir gündemden düşmeyen Xiaomi Mi 11 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Sızıntı devi Digital Chat Station tarafından aktarılan son bilgilere göre Xiaomi Mi 11, QHD + çözünürlüklü çok yüksek kaliteli bir Samsung OLED ekrana sahip olacak. Bu ekran 120 Hz'ye kadar uyarlanabilir görüntü yenileme oranını destekleyecek.

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 12 Pro, 1200 cd / m2 parlaklık sunuyor ve 10 Bit renk desteği bulunmuyor. Kaynağa göre Mi 11'in ekranı, 10 bit rengi ve 1500 cd / m2'lik parlaklığı da destekleyecek.

Sızdırılan diğer bilgilere göre Mi 11, 6 inçten daha büyük bir ekran ile gelecek. 2K ekranı ile görüntüleme deneyiminde seviye atlayacak olan telefonda 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama birimi bulunacak.

Mi 11, gücünü ise Apple A14'e rakip Snapdragon 888 işlemcisinden alacak.

2021 yılı başlarında tanıtılacak telefonun satış fiyatı henüz bilinmiyor.