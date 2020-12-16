Xiaomi Mi 11 bataryası ile şaşırtacak

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi 11 için geri sayıma geçti. Yeni telefon ile ilgili pek çok detay geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Fakat telefonun tasarımını net bir şekilde görememiştik. Xiaomi Mi 11 modelinin detayları belli olmaya başladı. Peki Xiaomi Mi 11 neler sunacak?

Sızdırılan son bilgilere göre, Mi 11 modelinde Qualcomm'un yeni yongası Snapdragon 888 yer alacak. Halihazırda bu yonga 2021'de çıkacak pek çok üst segment cihazda da boy gösterecek.

Mi 11, 120Hz'lik QHD+ ekranla gelecek. Yeni telefon, 4780 mAh kapasiteli çift hücreli bir bataryaya sahip olacak. Ayrıca telefonda 55W hızlı şarj teknolojisi de bulunacak.