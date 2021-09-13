Xiaomi harekete geçti! O telefonları kilitlemeye başladı

Xiaomi, ihracat politikasını uygulayarak bazı telefonları engellemeye başladı. Bilindiği üzere, bütün akıllı telefonlar her pazarda bulunmuyor ancak bunları çevrim içi perakendeciler aracılığıyla satın almak mümkün.



Xiaomi’nin ihracat politikası yasaklı ülke ve bölgelere herhangi bir ürün ihraç edilmesine izin vermiyor. Ancak son yıllarda genişleyen gri pazar ile tüketiciler, Xiaomi cihazları bu yasaklı bölgelerde kullanmaya başladı. Artık Xiaomi, ihracat yasağının olduğu pazarlarda etkinleştirilen telefonları engelleyerek bu konuda yeni bir duruş sergiliyor.

Telefonların kilitlendiği ülkeler

Xiaomi telefonlarının Kırım, Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan ve Suriye gibi ülkelere ihracatını yasaklıyor. Ancak bu bölgelerdeki tüketicilere hizmet verebilecek üçüncü taraf satıcılar ve ihracatçılar tam olarak kontrol edilemiyordu. Bu ülke ve bölgelerdeki tüketiciler Xiaomi’nin cihazlarını elde edip kullanıyordu.

XDA‘nın haberine göre, Xiaomi artık bu bölgelerde çalışan telefonları engelliyor. Bununla birlikte, Xiaomi telefonlarda çalışan üçüncü taraf ROM‘lar şirketin uzaktan engelleme sisteminden etkilenmeyebilir. Şirket sözcüsü Global Times‘a verdiği demeçte, bu engellemelerin aslında ‘belirli bir pazarı hedef almadığını’ bildirdi. Şirket, gri pazar yoluyla kaçakçılığı önlemeyi ve kullanıcı veri güvenliğini korumayı amaçlıyor.



Kaynak: Shiftdelete