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Teknoloji Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı
Teknoloji

Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, Çinli rakibi Xiaomi'nin gerisine düştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 09:00:00 -
Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı

Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Apple, Çinli Xiaomi'nin gerisine düştü. Çinli Xiaomi, ikinci çeyrekte Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi.

Liderliği elinde tutan Samsung'un arkasında bulunan Xiaomi, Haziran ayında satışlarını yüzde 26 artırdı.

Verilere göre Haziran ayında Xiaomi'nin pazar payı yüzde 17.1 olurken onu Samsung yüzde 15,7, Apple ise yüzde 14,3 ile takip etti. Çinli şirketin zirveye çıkmasında Vietnam'da artan Covid vakaları nedeniyle Samsung'un yeterli üretim yapamamasının da etkisi olduğu ifade  ediliyor.

Öte yandan Xiaomi'nin Avrupa'da ise yüzde 25 pazar payı ile 2. çeyrekte zirvede yer alması dikkat çekti.

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