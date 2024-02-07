Xiaomi 13T telefon için indirim fırsatı

Geçtiğimiz yılın sonbahar aylarında satışa sunduğu Xiaomi 13T için yeni bir kampanya var. Amiral gemisi akıllı telefon deneyimini daha makul bir fiyata sunan cihazda MediaTek Dimensity 8200 Ultra işlemcisi yer alıyor.

Xiaomi 13T modelinde bu işlemciye 12 GB RAM eşlik ediyor. Dahili depolama kapasitesi 256 GB olan cihazda microSD kart desteği olmadığı için telefonun hafızası artırılamıyor. Xiaomi 13T kamera performansıyla fotoğraf ve video çekimine önem veren kullanıcıları hedef alıyor. Leica imzalı kameralarıyla göze çarpan telefonda 50 megapiksellik ana kamera bulunuyor. Optik görüntü sabitleme yapabilen telefonda 50 megapiksel telefoto kamera da mevcut. Cihaz bu kamerayla 2 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor. Cihazda ayrıca 12 megapiksellik ultra geniş açı kamera yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar mevcut kameraya kıyasla daha geniş açıda çekimler yapabiliyor. Saniyede 30 kare 4K video kaydedebilen telefonun ön tarafında 20 megapiksellik kamera yer alıyor. Ön kamerayla saniyede 30 kare Full HD video kaydetmek mümkün. Stereo destekli hoparlörleri bünyesinde barındıran telefonun pil kapasitesi ise 5.000 mAh. 67 watt hızlı şarj desteği sunan telefonun pili 42 dakikada yüzde 100 şarj seviyesine ulaşıyor. Ekrana entegre parmak izi sensörünü de bünyesinde barındıran telefon IP68 sertifikasıyla 1.5 metre su altında 30 dakika boyunca çalışabiliyor.

Kaynak: log.com.tr