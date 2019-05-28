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Xavi teknik direktör oldu

Katar ekiplerinden El Sadd, sözleşmesi biten İspanyol futbolcu Xavi Hernandez'i teknik direktör olarak görevlendirdi

28 Mayıs 2019 Salı 15:53
Xavi teknik direktör oldu


ANKARA (AA) - Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd, sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Xavi Hernandez'i takımın yeni teknik direktörü olarak görevlendirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıran 39 yaşındaki Xavi'nin iki sezon boyunca teknik direktör unvanıyla takımı çalıştıracağı belirtildi.

Xavi'nin yardımcılığını ise Sergio Oriol, Ivan Torres, Oscar Hernandez, Jose Manuel, David Baratas, Antonio Lobo, Sergio Garcia ve Antonio Tramulas üstlenecek.

Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası kazanan tecrübeli futbolcu, 2015'te transfer olduğu El Sadd ekibinde 86 karşılaşmada 22 gole imza attı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 15:53
  1. El Sadd
  2. İspanyol futbolcu
  3. Xavi Hernandez

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