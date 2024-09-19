X Brezilya'daki erişim yasağını "kasıtsız" olarak nitelendirdi
Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformu, Brezilya'daki yasağın kısmi ihlalinin "kasıtsız" olduğunu açıkladı.
Amerikalı milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformu, Brezilya'daki yasağın kısmi ihlalinin "kasıtsız" olduğunu açıkladı.
X'ten yapılan açıklamada, "Kullanıcılarımıza en iyi hizmet için sunuculara erişim şeklini değiştirdik." ifadesi kullanıldı.
Yasağın kısmen ihlal edilmesinin "kasıtsız" olduğu belirtilen açıklamada, değişiklik nedeniyle Brezilya'daki bazı kullanıcıların "geçici" olarak X'e erişim sağladığı aktarıldı.
Açıklamada, "Geri dönmek için Brezilya hükümetiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." bilgisi paylaşıldı.