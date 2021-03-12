WSJ raporu dünyaya servis etti! İsrail, İran gemilerini hedef aldı

İsrail'in 2019'dan bu yana Suriye'ye petrol ve malzeme taşıyan İran gemilerini vurduğu bildirildi. ABD ve bölge ülkelerinden yetkililerin verdiği bilgiye göre, İsrail petrol gelirlerinin İran'ın aşırılık yanlısı politikalarının finansmanında kullanılabileceği kaygısıyla 2019 sonundan bu yana 10'dan fazla İran gemisini hedef aldı.

Wall Street Journal'ın haberine göre İsrail, yaptırımlara karşın Suriye'ye petrol ve malzeme taşıyan İran gemilerini Kızıldeniz ve diğer sularda deniz mayınları dahil çeşitli silahlarla vurdu. Bazı ABD'li yetkililer, Suriye'ye taşınan malzemeler arasında silah da bulunduğunu iddia etti.

Gemilere el konması amacıyla açılan davaların dosyalarında, Suriye'ye milyonlarca dolarlık petrol transferinin İran Devrim Muhafızları tarafından kontrol edildiği ve hem İran'a hem de Suriye'ye yönelik yaptırımları delmeyi amaçladığı iddiası da yer aldı. Bir kaynak, Donald Trump döneminde ABD'nin İsrail'in bu saldırılarına üstü kapalı destek verdiğini söyledi.

İran, daha önce bölgede gemilerine yönelik saldırılar düzenlendiğini ve İsrail'den şüphelendiğini bildirmişti. İsrailli yetkililerse bu suçlamalarla ilgili yorumda bulunmayı reddetmişti. Şam ise İran'dan yakıt ve malzeme akışının engellenmesinin ülkede ciddi sıkıntılara yol açtığını belirtiyor.

İsrail 2018'den bu yana çoğunlukla Suriye'de İran destekli gruplara ve İran tesislerine hava saldırıları düzenliyor.

"İsrail yaptırımlardan sabotaja geçti"

Düşünce kuruluşu Demokrasi Savunma Derneği Başkanı Mark Dubowitz, İsrail'in uzun süredir İran'ın petrol gelirinin engellemeye çalıştığını belirterek "İsrail oyunu bir adım ileri taşıyarak yaptırımlardan sabotaja geçiş yaptı. Kızıldeniz'deki sabotaj, daha kapsamlı ekonomik savaş kampanyasını takip ediyor" dedi.

Bu hafta İran'dan malzeme taşıyan bir geminin Suriye'nin Lazkiye limanı yakınlarında füzeyle vurulduğu iddiası basına yansımıştı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Umman Körfezi'nde şubat sonunda bir İsrail kargo gemisinde meydana gelen patlamadan İran'ı sorumlu tutmuş, İran ise suçlamayı reddetmişti.