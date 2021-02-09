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Teknoloji Worms- Solucan virüsü nedir? Worms- Solucan virüsüne karşı nasıl korunmalıyız?
Teknoloji

Worms- Solucan virüsü nedir? Worms- Solucan virüsüne karşı nasıl korunmalıyız?

Bilişim çağının önemli aletlerinden biri hiç şüphesiz bilgisayarlardır. Bilgisayarlarımızın içinde artık her türlü bilgiyi saklıyoruz buna kişisel bilgilerimizde dahil. Gerçek hayatta olduğu gibi bize sanal dünyada da zarar vermek isteyenler bulunuyor. Bilgisayarlarımıza zarar verip kişisel bilgilerimizi almak isteyen kötü niyetli insanlar da bulunuyor. Çeşitli saldırılar ile bunu yapabiliyorlar bu saldırılardan biri de Worms- Solucan virüsü. Peki, Worms- Solucan virüsü nedir ve Worms- Solucan virüsüne karşı nasıl korunmalıyız?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 17:12:00 -
Worms- Solucan virüsü nedir? Worms- Solucan virüsüne karşı nasıl korunmalıyız?

Solucan virüsü, tehlikeli virüs türlerinden biridir. Tehlikeli olmasının sebebi herhangi bir internet sitesinden bulaşabiliyor olması. Ayrıca solucan virüsünün dosya veya belgeye saklanmasına gerek yoktur yani size birinin kasıtlı olarak bulaştırmasına gerek duymadan bilgisayarınızı ele geçirebilir. Peki, Solucan virüsüne karşı nasıl korunmalıyız? İşte merak edilen bütün soruların cevabı…

Worms- Solucan virüsü nedir?

Worms-Solucanlar, bilgisayara girdiklerinde sistemde bazı delikler açıp kendini kopyalayarak bilgisayar sisteminde çoğalırlar. Kendini kopyalama özelliğine sahip bu virüsler internet üzerindeki veya yerel ağ bağlantısındaki bilgisayarlardan yayılırlar. Bazıları bir hasar bırakmazken bazıları da sistem de yer kaplar ve bilgisayarı yavaşlatıp zarar verirler.

Worms- Solucan virüsüne karşı nasıl korunmalıyız?

Bilgisayarınıza bir anti virüs programı indirip kurun ve kısa aralıklarla kontrol edin.
Virüs temizleme programınızın tanımadığı bir virüsün bilgisayarınıza girebileceğini göz ardı etmeyin.
Önemli dosyalarınızın (sistem dosyaları, önemli kişisel dosyalar…) yedeklerini almayı kesinlikle unutmayın.
Tanımadığınız kişilerden gelen, şüphelendiğiniz E-mailleri açmayın virüs taramasından geçirin.
Güvenlik sertifikası olmayan tanınmamış Internet sitelerinden program yüklemeyin.

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