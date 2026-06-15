WorldFood İstanbul, gıda sektörünün geleceğini 34 yıllık tecrübesiyle İFM’de buluşturmaya hazırlanıyor!

Uluslararası firmaları, bölgenin üst düzey temsilcilerini ve ekonominin tüm alanlarını kapsayan 50’den fazla fuar ve konferansa imza atan ICA Events tarafından organize edilen Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, yenilikçi vizyonuyla sektörü bu yıl 15–18 Aralık 2026 tarihleri arasında bir araya getirerek tüm ezberleri bozacak. Düzenlendiği ilk yıldan bu yana sektörün güven duyduğu prestijli bir yapıya bürünürken liderliğini de pekiştiren fuar, bölgesel ve uluslararası vizyon platformu olma kimliğiyle bu yıl yeni lokasyonu İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bu sayede katılımcılar; gıda sektörünü keşfetme, sektördeki önemli kişilerle ve alıcılarla bağlantı kurma ve heyecan verici yeni bir pazarda ürünlerini tanıtmak için rotasını İstanbul’a çevirecek.

Gıda sektörünün tartışmasız en büyük buluşma adresi bu yıl da WorldFood İstanbul olacak

Fuarın bugünün dinamiklerine göre şekillenen adeta yaşayan bir organizma olduğunu vurgulayan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul Direktörü Semi Benbanaste, “Türkiye ekonomisinin önemli bir parçası olan gıda endüstrisi gerek üretim gerekse ihracat potansiyeli bakımından görünürlüğünü her geçen gün artıyor. Bu noktada her yıl artan ilgiyle sektörün globalle buluşmasına kapı aralayan WorldFood İstanbul, kendini sürekli yenilerken sürdürülebilir bir değer yaratıyor. Bunu da 30 yılı aşkın süredir sektörü yakından takip ederek, kendimizi sürekli yenileyerek başarıyoruz. Sektörün takipçisi değil, oyun kurucusuyuz ve gıda endüstrisinin rotasını biz çiziyoruz. Bu kapsamda artık kabuğuna sığmayan fuarımızı bu yıl modern altyapısı, merkezi konumu ve geniş alanlarıyla sektöre çok daha verimli ve güçlü bir iş ortamı sunacak İstanbul Fuar Merkezi’nde yeni tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Bu bizim için bir mekân değişikliğinden ziyade fuarımızın sektöründeki tartışmasız liderliğinin getirdiği sorumluluğu ifade ediyor. Yeni lokasyonumuzda WorldFood İstanbul’un sunduğu ticari fırsatların çeşitliliğini, uluslararası iş birliklerinin kapsamını ve sektöre kattığı değeri 33 yıldır olduğu gibi ileri taşıyacağız. Böylelikle üreticiler, markalar, satın almacılar ve sektör profesyonelleri için benzersiz bir buluşma noktası yaratacağız. Bunun yanında fuarın kapsamı alanını genişleterek bu yıl gıda teknolojilerini (Foodtech) ilave bir ürün grubu olarak yapıya entegre edeceğiz. Türkiye ve çevreleyen bölge için stratejik bir buluşma noktası oluşturarak doğru hedef kitle ile yüksek iş potansiyelinin değişmeyen adresi olan WorldFood İstanbul, bu yıl da gıdanın geleceğine açılan stratejik bir platform olarak sektörü şekillendirecek. WorldFood İstanbul yaşayan, büyüyen ve rakiplerine yön veren dev bir organizma. Biz sadece bir buluşma noktası değil; üreticiler, markalar ve dev satın almacılar için milyarlarca dolarlık bir fırsat kapısıyız.” dedi.