Wolfsburg-Mainz 05 maçı kaç kaç bitti?
Wolfsburg maç sonucu | Almanya Bundesliga'nın 31.haftasında Wolfsburg, Mainz 05'i konuk etti. Futbolseverler ise maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Wolfsburg-Mainz 05 maçı ne oldu?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise 22 Nisan Cuma akşamı oynanan Wolfsburg-Mainz 05 maçının sonucunu araştırmaya başladı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Wolfsburg-Mainz 05 maçı kaç kaç bitti?
TSİ 21.30'da başlayan mücadele Wolfsburg'un 5-0 üstünlüğü sürüyor.