  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Wolfsburg-Mainz 05 maçı kaç kaç bitti?
Spor

Wolfsburg-Mainz 05 maçı kaç kaç bitti?

Wolfsburg maç sonucu | Almanya Bundesliga'nın 31.haftasında Wolfsburg, Mainz 05'i konuk etti. Futbolseverler ise maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Wolfsburg-Mainz 05 maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-04-22 22:21:00 - 2022-04-22 22:37:30
Wolfsburg-Mainz 05 maçı kaç kaç bitti?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Futbolseverler ise 22 Nisan Cuma akşamı oynanan Wolfsburg-Mainz 05 maçının sonucunu araştırmaya başladı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Wolfsburg-Mainz 05 maçı kaç kaç bitti?

TSİ 21.30'da başlayan mücadele Wolfsburg'un 5-0 üstünlüğü sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay