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Medya “Winner ceket” Ahmet Hakan'ın da diline düştü! "Google hazretlerine" sormuş, bakın ne cevap almış
Medya

“Winner ceket” Ahmet Hakan'ın da diline düştü! "Google hazretlerine" sormuş, bakın ne cevap almış

Yeniakit Publisher
2024-07-10 12:30:00 -
"Winner ceket" Ahmet Hakan'ın da diline düştü! "Google hazretlerine" sormuş, bakın ne cevap almış

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Hürriyet'teki Erdoğan'ın "Winner ceket" olarak adlandırılan kareli ceketinin hikayesini anlattı. Hakan, Erdoğan'ın bu ceketi giymesiyle seçimi kazandığını ve ceketin adının "Winner ceket" olarak anıldığını belirtti. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun da bu ceketi giydiğini yazan Hakan, ceketin nerede satıldığını merak ederek araştırdığını söyledi. İşte Hakan'ın yazısı:

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Hürriyet'teki Erdoğan'ın "Winner ceket" olarak adlandırılan kareli ceketinin hikayesini anlattı. Hakan, Erdoğan'ın bu ceketi giymesiyle seçimi kazandığını ve ceketin adının "Winner ceket" olarak anıldığını belirtti. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun da bu ceketi giydiğini yazan Hakan, ceketin nerede satıldığını merak ederek araştırdığını söyledi. İşte Hakan'ın yazısı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, kareli bir ceket giymişti geçmiş seçimlerden birinde.

Kendilerini burjuva sanan bazı tipler, anında snobe etmişlerdi bu ceketi.

“Ayyy bu nasıl ceket” ya da “Çok mu aramış bunu” türü tepkiler.
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*

Erdoğan, bu ceketi giydiği seçimi kazanınca...

Ceketin adı “Winner ceket” oldu çıktı.

Hoş bir espriydi, güzel bir nükteydi.

Fakat bazı CHP’liler, espri ve nükteyi ciddiye almış görünüyorlar.

*

Önce CHP Lideri Özgür Özel giydi ceketi.

“Bir kere de biz giyelim” diyerek.

*

Ardından Ekrem İmamoğlu da winner ceketi giymesin mi?

*

Herhangi bir seçime girme durumum yok.

Herhangi bir makama aday olmayı aklımın ucundan bile geçirmiyorum.

Ama yine de istiyorum bu ceketi giymeyi.

Şans, talih, huzur, iyilik falan getirsin diye.

*

Google hazretlerine sordum.

“Winner ceket nerede satılıyor?” diye.

Bir cevap veremedi.

Özel mi diktiriliyor, Kiğılı’da mı var?

Nereden buluyorlar bu ceketi acaba?"

 

 

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Yorumlar

Ruhi Karpat

Ahmet Hakan, o ceket Mahmutpaşada var, istediğin kadar alabilirsin Erdoğan halk adamı, halkın gönlüne hitab eder, gösterişten uzak olmaya çalışır. onu taklid edenler kerameti cekette sanan cahillerdir.
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