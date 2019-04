Wings for Life World Run için geri sayım başladı

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 5 Mayıs’ta tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run 2019’a bu sene de İzmir ev sahipliği yapacak.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla 5 Mayıs’ta tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde İzmir’de koşulacak. ‘Koşamayanlar için koş’ sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run’a İzmir 4’üncü kez ev sahipliği yapacak. Binlerce insanın katılması beklenen yarışın kayıtları wingsforlifeworldrun.com/tr adresinden devam ederken, geri sayım da başladı. Benzersiz formatıyla omurilik felcine nihai çözümü bulmak isteyen araştırmalara fon sağlayan Wings for Life World Run’ın başlamasına 30 gün kaldı.

5 yılda 23 milyon euro toplandı

Yapılan açıklamada; Wings for Life World Run’a katılan kişiler sadece özel bir spor organizasyonunda yer almış olmuyor aynı zamanda omurilik felcinin tedavisine yönelik yapılan araştırmalara fon sağlayan Wings for Life Vakfı’na da destek oluyor. Wings for Life World Run’a katılım ücretlerinin yüzde 100’ü hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmaları ve klinik deneyler için kullanılıyor. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Wings for Life Vakfı, tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilen koşusu sayesinde 5 yılda yaklaşık 23 milyon euro topladı. Bu gelirler dünyanın dört bir yanında, omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara önemli bir fon oluşturuyor.