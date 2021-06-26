Windows 11'i her işlemci desteklemeyecek! İşte destekleyen modeller

Microsoft, Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni Windows 11 sürümünü geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı.

Son 10 yılın en önemli güncelleştirmesi olarak kabul edilen yeni Windows 11 sürümü, bilgisayarlara birçok yenilik getiriyor.

Microsoft, Windows 11'in tanıtım etkinliğinin ardından Windows 11'i destekleyen işlemcilerin bir listesini paylaştı.

Şirketin aktardığı bilgiye göre işletim sistemi, ilk modelleri 2017'nin sonlarında piyasaya sürülen Coffee Lake ailesi ve daha yeni işlemcileri destekleyecek.

AMD kullanıcıları ise durumdan pek de memnun olmayabilir. Çünkü Windows 11, 2018'in ilkbaharında duyurulan Zen+ mikro mimarisine sahip ve daha yeni AMD işlemcili bilgisayarlara yüklenebilecek.

Desteklenen işlemci sayısı azaldı

Desteklenen işlemcilerin, Windows 10'a kıyasla önemli ölçüde azalması dikkat çekiyor.

Örneğin, Windows 10'ün mevcut sürümü 369 AMD işlemciyle çalışırken, Windows 11, 167 işlemciyi destekliyor.

Öte yandan Windows 10, 883 Intel işlemciyi desteklerken, Windows 11 yalnızca 537 işlemciyle uyumlu.

Uyumsuz işlemcilere ne olacak

Microsoft, daha eski işlemcilere sahip kullanıcıların, bir uyarı mesajı alarak Windows 11'i yükleyebileceklerini söylüyor.

Ancak Windows 11'in uyumsuz işlemcilere nasıl bir destek vereceği veya gelecekte sorun oluşup oluşmayacağı bilinmiyor. Bazı kullanıcılar, şirketin web sitesindeki işlemci listesinin ilerleyen dönemlerde yenilenebileceğini ve Windows 11'in destek verdiği işlemci sayısının artabileceğini düşünüyor.