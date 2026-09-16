Windows 11’de ses ve bağlantı sorunlarına acil yama

Windows 11 kullanıcılarının eylül ayındaki güvenlik güncellemesi sonrasında karşılaştığı sorunlar, Microsoft’u olağan güncelleme takviminin dışında yeni bir paket yayımlamaya yöneltti. Yama, USB ses cihazlarının çalışmaması, Uzak Masaüstü oturumlarında yaşanan aksaklıklar ve Hyper-V üzerinde çalışan Linux sanal makinelerindeki klasör paylaşımı hatalarını hedefliyor.

Şirketin 9 Eylül’de yayımladığı ve yaklaşık 1.000 güvenlik açığını kapattığı belirtilen Patch Tuesday paketinin ardından, farklı kullanım alanlarını etkileyen problemler ortaya çıkmıştı.

USB SES CİHAZLARI VE MİKROFONLAR ETKİLENDİ

Güncelleme sonrasında görülen hatalardan biri, bazı USB ses cihazlarında ses çıkışının tamamen kesilmesine ve mikrofonların çalışmamasına neden oldu. Microsoft, kalıcı düzeltme öncesinde etkilenen bazı cihazlar için iki kanallı ses moduna geçilmesini geçici çözüm olarak önermişti.

Yeni paket, ses sorunlarının yanı sıra Uzak Masaüstü oturumlarındaki aksaklıkları da gideriyor. Hyper-V tabanlı Linux sanal makinelerinde bozulan klasör paylaşımı işlevi de düzeltmeler arasında yer alıyor.

WINDOWS 11’İN ÜÇ SÜRÜMÜ İÇİN YAYIMLANDI

Acil yama, Windows 11’in 26H1, 25H2 ve 24H2 sürümlerini kapsıyor. Microsoft ayrıca Windows Server 2025 ve 2022, Windows 10’un LTSC sürümleri ile Windows Server 2012 ve 2012 R2 için de ilgili güncellemeleri kullanıma sundu.

YIL İÇİNDE ACİL GÜNCELLEMELER TEKRARLANDI

Microsoft, bu yıl daha önce de güncellemelerden kaynaklanan sorunları gidermek için olağan takvimin dışında yamalar yayımladı.

Ocak ayında hatalı bir Windows 11 güncellemesinin ardından dört ayrı acil düzeltme sunuldu. Mart ayında ise kurulum hataları ve Microsoft hesabıyla oturum açma sorunları nedeniyle iki ek yama yayımlandı.

Temmuzda da Intel sürücüsüyle bağlantılı performans düşüşü ve yüksek pil tüketimini gidermek amacıyla bant dışı güncelleme kullanıma açıldı.