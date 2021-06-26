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Teknoloji Windows 11 işletim sistemi ne zaman çıkacak?
Teknoloji

Windows 11 işletim sistemi ne zaman çıkacak?

Microsoft, Windows 11 adını taşıyan yeni işletim sisteminin tanıtımını yaptı. Teknoloji takipçileri Windows 11 işletim sisteminin ne zaman çıkacağını, kullanıma sunulacağını merak ediyor. Peki, Windows 11 işletim sistemi ne zaman çıkacak? İşte Windows 11'in çıkacağı tarih...

Yeniakit Publisher
2021-06-26 01:46:00 -
Windows 11 işletim sistemi ne zaman çıkacak?

Windows 11 özellikleri nedir? Windows 11 ne zaman çıkacak? soruları araştırılıyor. Tanıtımı gerçekleştirilen Windows 11 ile birlikte iş ve oyun için yepyeni bir görünüm ve birçok yükseltme sunuluyor. Windows 11'in ne zaman piyasaya çıkarılacağı merak kazandı.

Windows 11 ne zaman çıkacak?

Microsoft, Windows 11'in bu sonbaharda kullanıma sunulacağını açıkladı. Windows Insiders üyeleri ise önümüzdeki hafta yayınlanacak önizleme sürümü ile yeni nesil işletim sistemini test etmeye başlayacaklar.

Windows 11 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 64 bit, çift çekirdekli, 1 GHz
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB
Ekran: 9 inç, 1366 × 768 piksel
Grafik: DirectX 12 uyumlu, WWDM 2.x sürücüleri
Güvenlik: UEFI, Güvenli Önyükleme ve TPM 2.0

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