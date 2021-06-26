Windows 11 işletim sistemi ne zaman çıkacak?

Windows 11 özellikleri nedir? Windows 11 ne zaman çıkacak? soruları araştırılıyor. Tanıtımı gerçekleştirilen Windows 11 ile birlikte iş ve oyun için yepyeni bir görünüm ve birçok yükseltme sunuluyor. Windows 11'in ne zaman piyasaya çıkarılacağı merak kazandı.

Windows 11 ne zaman çıkacak?

Microsoft, Windows 11'in bu sonbaharda kullanıma sunulacağını açıkladı. Windows Insiders üyeleri ise önümüzdeki hafta yayınlanacak önizleme sürümü ile yeni nesil işletim sistemini test etmeye başlayacaklar.

Windows 11 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 64 bit, çift çekirdekli, 1 GHz

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Ekran: 9 inç, 1366 × 768 piksel

Grafik: DirectX 12 uyumlu, WWDM 2.x sürücüleri

Güvenlik: UEFI, Güvenli Önyükleme ve TPM 2.0