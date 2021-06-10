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Teknoloji Windows 10'un fişinin çekileceği tarih açıklandı
Teknoloji

Windows 10'un fişinin çekileceği tarih açıklandı

Microsoft'un milyarlarca bilgisayar tarafından kullanılan işletim sistemi Windows 10 için kritik tarih belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 19:09:00 -
Windows 10'un fişinin çekileceği tarih açıklandı

Microsoft, Windows'un yaşam döngüsü sayfasında bir güncelleme yaptı. 2015'te piyasaya sürülen Windows 10'a verilen yazılım desteğinin ne zaman sona ereceği ortaya çıktı. Windows 10, "14 Ekim 2025" tarihinden sonra bir daha yazılım ve güvenlik güncellemesi almayacak. Yani Windows 10'un fişinin çekilerek Windows 7'nin kaderini yaşayacağı gün, 14 Ekim 2025 tarihi olacak.

Microsoft'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu tarih, Windows 10'un Home, Pro, Enterprise ve Educations sürümlerini kapsıyor. Ayrıca şirket muhtemelen, Windows 7'de yaptığı gibi Windows 10'da da kurumsal müşteriler için farklı bir destek programı açacak. Fakat bunun nasıl olacağı şimdilik belli değil. Windows 10, yazılım güncellemeleriyle sürekli olarak eleştirilerin hedefi oluyordu. 14 Ekim 2025 itibariyle bu tartışmalar da sona erecek.

Sonrasında ne gelecek?

Microsoft’un 24 Haziran’da gerçekleştireceği etkinlikte Windows 10 sonrası yol haritası hakkında açıklamalar yapması bekleniyor. Windows 10’un yerine gelecek olan işletim sistemiyle ilgili bazı bilgilerin de bu etkinlikte paylaşılacağı yönünde iddialar mevcut.

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