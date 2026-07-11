Wimbledon’da ilk Grand Slam zaferi! Linda Noskova kupaya uzandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Wimbledon tek kadınlar finalinde Karolina Muchova’yı 2-1 mağlup eden Linda Noskova, kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı.
Wimbledon’da tek kadınlar finali Çek tenisçilerin mücadelesine sahne oldu. Wimbledon’da tek kadınlar finalinde Linda Noskova ile Karolina Muchova kozlarını paylaştdı. Çek tenisçiler finalinde Noskova, rakibini 6-2, 5-7 ve 6-3’lük setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. 21 yaşındaki sporcu böylece kariyerinin ilk grand slam tekler şampiyonluk kupasına kaldırdı.