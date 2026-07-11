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Spor Wimbledon’da ilk Grand Slam zaferi! Linda Noskova kupaya uzandı
Spor

Wimbledon’da ilk Grand Slam zaferi! Linda Noskova kupaya uzandı

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Wimbledon’da ilk Grand Slam zaferi! Linda Noskova kupaya uzandı

Wimbledon tek kadınlar finalinde Karolina Muchova’yı 2-1 mağlup eden Linda Noskova, kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı.

Wimbledon’da tek kadınlar finali Çek tenisçilerin mücadelesine sahne oldu. Wimbledon’da tek kadınlar finalinde Linda Noskova ile Karolina Muchova kozlarını paylaştdı. Çek tenisçiler finalinde Noskova, rakibini 6-2, 5-7 ve 6-3’lük setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. 21 yaşındaki sporcu böylece kariyerinin ilk grand slam tekler şampiyonluk kupasına kaldırdı.

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