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Wimbledon'da ilk finalist Halep

- Tek kadınlar yarı finalinde Ukraynalı Elina Svitolina'yı 2-0 yenen Rumen tenisçi Simona Halep, Wimbledon'da ilk kez finale çıktı

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:34
Wimbledon'da ilk finalist Halep


İSTANBUL (AA) - Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Rumen sporcu Simona Halep, tek kadınlarda finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek kadınlar yarı final mücadelesinde 7 numaralı seribaşı Simona Halep ile 8 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina karşı karşıya geldi.

Merkez kortta oynanan ve 72 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Halep, kariyerinin ilk Wimbledon finaline yükseldi.

Halep ayrıca bu turnuvada finale adını yazdıran ilk Rumen kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

Geçen yıl Fransa Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Rumen sporcu, cumartesi günü finalde Serena Williams-Barbora Strycova maçının galibiyle karşılaşacak.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:34
  1. Elina Svitolina
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