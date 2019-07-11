0553 313 94 23

Wimbledon'da finalin adı Williams-Halep

- Tek kadınlarda 11 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, Çek Barbora Strycova'yı 2-0 yenerek finale kaldı

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:09
Wimbledon'da finalin adı Williams-Halep


ANKARA (AA) - Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde ABD'li Serena Williams ile Rumen Simona Halep karşılaşacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek kadınlar yarı final mücadelesinde 11 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile dünya sıralamasında 54. basamakta yer alan Çek Barbora Strycova karşı karşıya geldi.

Merkez kortta oynanan ve 59 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan 2-0 kazanan 37 yaşındaki Williams, adını tek kadınlar finaline yazdırdı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, bu turnuvada ilk kez finale kalan Rumen tenisçi unvanını elde eden 7 numaralı seribaşı Simona Halep ile 13 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak.

Finali kazanması halinde Wimbledon'daki 8. şampiyonluğuna ulaşacak Williams, en çok grand slam kazanan tenisçi konumundaki Avustralyalı Margaret Court'ın rekoruna da ortak olacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:09
  1. Serena Williams
  2. Simona Halep
  3. tek kadınlar finali
  4. Wimbledon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dökülen saçları gürleştiren 3 çay ağacı yağlı maske
    1. Dökülen saçları gürleştiren 3 çay..
    2. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    3. Hücre evinde yakalanan FETÖ'cü çift..
    4. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    5. Kars'ta kaçak kazı operasyonu
    6. Ali Babacan'ın kuracağı partinin isim..
    7. Borsada işlem hacmi sıralaması
    8. Haliç’te denize atlayan genç kızı..
    9. Avukat Cihat Gökdemir, Suriyeli anne..
    10. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    11. Borsada endekslerin değişimi
    12. 76 yaşındaki kadın plajda boğuldu
    13. BP’nin petrol tankeri Hürmüz’de..
    14. Yeğeni tarafından darbedildiği ileri..
    15. Adanaspor, Bolu’da kamp çalışmalarına..
    16. Vali Yazıcı: "Balıkesir, 15 Temmuz’da..
    17. Borsada günlük işlemler (2)
    18. İkinci 500’de 4 BTB üyesi var
    19. Borsada günlük işlemler (1)
    20. Suriyeli muhaliflerden Afrin'deki..
    21. Başkan Alan, Demokrasi ve Milli..
    22. Salihli Ülkü Ocakları Başkanı’nın acı..
    23. Başkan Ali Kılıç muhtarlarla buluştu
    24. Masa Tenisi: 62. Avrupa Gençler..
    25. Suriye’nin Haseke kentinde patlama
    26. Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanı..
    27. Baklavacı magandalara bir şok daha!..
    28. AK Parti Çanakkale Kadın Kollarından..
    29. Muş Valisi Gündüzöz Malazgirt’te
    30. Kas hastalıkları ile ilgili STK’lar..
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap