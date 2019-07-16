İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde,Federer ve Djokovic karşılaştı. Wimbledon 2019 finali kazananının kim olduğu merak ediliyor. Wimbledon 2019 finalist kim oldu? Wimbledon final kim kazandı?

Wimbledon 2019 finalist kim oldu?

2019 Wimbledon Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 (7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12) yenen dünya 1 numarası Novak Djokovic kazandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde, 8 şampiyonlukla Wimbledon'ı en fazla kazanan erkek tenisçi İsviçreli Federer ile geçen yıl da dahil 4 şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic karşılaştı.

Kariyerinin 25. grand slam finalini oynayan Djokovic ile 31. finaline çıkan Federer, 2015 ABD Açık'tan beri ilk defa bir grand slam finalinde karşı karşıya geldi.

İki tenisçinin de servis kıramadığı ilk setin sonucunu "tie break" belirledi. Federer'e 7-5 üstünlük kuran Djokovic, ilk seti 7-6'lık skorla hanesine yazdırdı.

Federer, oyuna giren ilk servisleri ve file önündeki vuruşlarından yüzde 100 puan aldığı 2. seti, 6-1 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.

3. sette de file önünde kusursuza yakın oynayan Federer, 10. oyunda set puanı yakaladı ancak Djokovic rakibine izin vermedi. Servis performansını arttıran ve daha az hata yapan Djokovic, ilk sette olduğu gibi uzayan 3. seti, "tie break"te (7-4) kazanarak 2-1 öne geçti.

Başa baş geçen 4. setin 5. oyununda Djokovic'in yaşadığı konsantrasyon kaybını değerlendiren Federer, servis kırdı. Bu aşamadan sonra oyuna ağırlığını koyan Federer, 4. seti 6-4 aldı ve skoru 2-2 yaptı.

Wimbledon tarihinin en uzun tekler finali

Federer, 3 servis kırma puanı çevirdiği final setinin 4. oyununa tutunsa da 6. oyunda servis kırmayı başaran Djokovic, 4-2 öne geçti. Fakat sonraki oyunda servis kıran Federer, servis oyununu da alarak skoru 4-4'e getirdi.

Baskının iyice yükseldiği final setinin 15. oyununda servis kırarak 8-7 öne geçen Federer, kendi servis oyununda 2 maç puanından faydalanamadı ve Djokovic sette durumu eşitledi: 8-8.

Skorun 12-12'ye gelmesi sonrası Wimbledon'ın yeni kuralları gereği "tie break"e gidildi. Uzatma periyodunda Federer'e 7-3 üstünlük sağlayan Djokovic, seti 13-12, 4 saat 55 dakika süren maçı da 3-2 kazandı.

2019 erkekler finali, 2008'de Rafael Nadal'ın Roger Federer'i 4 saat 48 dakika sonunda 3-2 yendiği karşılaşmayı geçerek Wimbledon tarihinin en uzun tekler finali oldu.

Federer'e karşı oynadığı 5. grand slam finalinde 4. galibiyetini alan Djokovic, Wimbledon'daki 5. şampiyonluğuna uzandı.

Grand slam turnuvalarında 16. kez mutlu sona ulaşan Sırp tenisçi, kariyerindeki 75. tekler şampiyonluğunu kazandı.

Federer ile karşılaştığı 48. maçta 26. kez korttan galip ayrılan Djokovic, 2 milyon 350 bin sterlin (16,9 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.