Whatsapp'tan yeni özellik! Kullanıma sunuldu

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarına bir güncellemesini daha duyurdu.

Şirketten yapılan duyuruda, "Grup aramalarını bir daha asla kaçırmayın" denildi.

WhatsApp blogundan bugün yapılan duyuruda, ''Bir grup aramasına başladıktan sonra bile katılma özelliğini kullanıma sunuyoruz'' denildi. WhatsApp artık, bir grup araması başlasa dahi katılma imkanı sunuyor.

Gruptaki bir kişi telefon çaldığında aramayı kaçırsa bile aramaya istediği zaman katılabilecek. Ayrıca arama devam ettiği sürece aramadan ayrılabilir ve aramaya yeniden katılabilecek.

Ayrıca kimin aramada olduğunu ve kimin davet edildiğini görülebilecek.

Katılıma açık aramalar bugünden itibaren kullanıma sunuldu.