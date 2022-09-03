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Teknoloji Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!
Teknoloji

Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!

Tüm dünyada en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın masaüstü uygulamasının beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellik ile, kendinize farklı cihazlardan kolayca mesaj gönderebileceksiniz. Bu özelliğin, ne zaman kullanıma uygun olacağı konusu ise merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 17:24:00 -
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!

Tüm dünyada en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın masaüstü uygulamasının beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellik ile, kendinize farklı cihazlardan kolayca mesaj gönderebileceksiniz. Bu özelliğin, ne zaman kullanıma uygun olacağı konusu ise merak ediliyor.

Tüm dünyada uzun yıllardır en popüler olan ve en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, her ne kadar birbirimizle mesajlaştığımız bir platform olsa da pek çok kişi tarafından kendiyle mesajlaşmak için kullanılıyor. Tabii kendi kendine atılan mesajlarda amaç sohbet etmek değil, genellikle önemli şeyleri not almak için bazı şeyler mesaj olarak gönderiliyor.

Söylenenlere göre; bu durumun farkında olan WhatsApp, uzun süredir eksik olan ve çok ihtiyac duyulan bir özelliğini sonunda test etmeye başladı. Şu zamana kadar WhatsApp'ta kendinize mesaj atmak istediğinizde çok meşakkatli yollardan geçmeniz, web sürümden kendinize bir mesaj davetiyesi atmanız ve dışarıdan bir 'sohbet' başlatmanız gerekiyordu. Yeni gelecek olan güncellemeyle ise, rehberinizdeki herhangi biriyle sohbet eder gibi kendinize mesaj atıp sohbet başlatabileceksiniz.

Bu özellik nasıl kullanılacak?

WhatsApp uygulamasının masaüstü uygulaması WhatsApp Desktop’un beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellik, rehberinizdeki kişileri görüntülediğinizde işlev görmeye başlayacak. Artık rehberinizde, kişi seçtiğiniz sayfanın en üstünde kendinizi görebilecek ve buraya tıklayarak kendinize mesaj gönderebileceksiniz ve sohbet başlatabileceksiniz.

Son günlerde herkesin konuştuğu bu yeni özelliğin, beta sürümünden çıkarak ve tam sürüme gelerek tüm WhatsApp kullanıcıların kullanımına ne zaman sunulacağı çok merak ediliyor. Fakat birçok kişinin dört gözle beklediği bu özelliğin, tüm kullanıcıların kullanımına açılmasının hangi tarihte gerçekleşeceği bilinmiyor.

WhatsApp, en son güncelleme olarak grup sohbetlerinde gönderilen mesajlarda mesajı gönderinin profil fotoğrafını mesajla birlikte gösteren özelliğini test ediyordu.

WhatsApp'ta kendimize mesaj göndermek için oldukça meşakkatli, uğraştırıcı bir yolu tercih etmemiz gerekiyordu. Bunun için her seferinde, normalde bir kişiye ya da gruba doğrudan mesaj atmak üzere kullandığımız 'wa.me' bağlantısından yararlanmamız gerekiyordu.

Kendimize mesaj göndermek için de "wa.me//905XXXXXXXXX" bağlantısını tarayıcıda açıyor ve 'Sohbete başla' seçeneğine tıklıyorduk. Daha sonra açılan sohbet ekranında mesaj yaz kısmına istediğimiz bir mesajı yazıp gönderebiliyorduk. Yani masaüstünde açtığımız WhatsApp hesabımızdan, başkasına mesaj atar gibi kendimize mesaj atamıyor, daha zorlayıcı işlemler yapmak zorunda kalıyorduk. Fakat bu yeni konuşulan güncelleme ile beraber, birçok kişi derin bir oh çekecek...

 

 


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