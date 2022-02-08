  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji WhatsApp'tan ses getirecek yeni özellik
Teknoloji

WhatsApp'tan ses getirecek yeni özellik

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sesli mesaj özelliğini masaüstüne getirme karar aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 09:45:00 -
WhatsApp'tan ses getirecek yeni özellik

WhatsApp, son olarak bir sesli mesaj özelliğini PC'ye getiriyor. Paylaşılan ekran görüntüleri, özelliğin tüm masaüstü kullanıcılarında nasıl görüneceğini ortaya koydu.

Yeni özellik, mobil sürüme benzer şekilde çalışıyor. Sesli mesajı çalmaya başladığınızda farklı bir sohbete geçtiğinizde çalma durmuyor.

Sesli mesaj oynatıcı, WhatsApp Desktop‘ın en son beta sürümünü kullanan tüm kullanıcılar tarafından erişime açıldı. Bu noktada v2.2204.5 sürümüne sahip olmanız gerekiyor. Bu seçenek, henüz Android tarafına gelmedi. WABetaInfo, yaklaşan bir güncellemede Android’e de geleceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay