WhatsApp'tan ses getirecek yeni özellik

WhatsApp, son olarak bir sesli mesaj özelliğini PC'ye getiriyor. Paylaşılan ekran görüntüleri, özelliğin tüm masaüstü kullanıcılarında nasıl görüneceğini ortaya koydu.

Yeni özellik, mobil sürüme benzer şekilde çalışıyor. Sesli mesajı çalmaya başladığınızda farklı bir sohbete geçtiğinizde çalma durmuyor.

Sesli mesaj oynatıcı, WhatsApp Desktop‘ın en son beta sürümünü kullanan tüm kullanıcılar tarafından erişime açıldı. Bu noktada v2.2204.5 sürümüne sahip olmanız gerekiyor. Bu seçenek, henüz Android tarafına gelmedi. WABetaInfo, yaklaşan bir güncellemede Android’e de geleceğini belirtti.