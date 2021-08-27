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Teknoloji WhatsApp’tan ortalığı ayağa kaldıracak adım: Gizlilik sözleşmesini kabul etmezseniz...
Teknoloji

WhatsApp’tan ortalığı ayağa kaldıracak adım: Gizlilik sözleşmesini kabul etmezseniz...

Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, gizlilik politikası ile ilgili tartışmalara neden olacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 10:09:00 -
WhatsApp’tan ortalığı ayağa kaldıracak adım: Gizlilik sözleşmesini kabul etmezseniz...

WhatsApp’ın bu yılın ilk aylarında yayınladığı gizlilik sözleşmesi büyük tartışmalara yol açmış ve şirket geri adım atmıştı. WhatsApp’ın gizlilik politikası hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

WhatsApp, yeni gizlilik politikası nedeniyle büyük eleştirilere maruz kalmış ve geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ancak şirketin bugün gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcıların işletme hesaplarına mesaj atmasını engelleyeceği ortaya çıktı.

Şirketin sunduğu yeni sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar, WhatsApp’ta hizmet veren işletme hesaplarına mesaj atmak istediğinde uyarıyla karşılaşacak.

WhatsApp, Hizmet Şartları ile ilgili bu değişikliği çok yakında duyurmayı ve bu değişikliği destekleyen Android ve iOS cihazlar için WhatsApp beta’da yeni bir güncelleme yayınlamayı planlıyor.

Hizmet Şartları ile ilgilli henüz şirket tarafından açıklama yapılmadı. Ancak sızdırılan ekran görüntüleri şirketin Hizmet Şartları’ını yakın zamanda tüm kullanıcılar için güncelleyeceğini gösteriyor.

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Yorumlar

Garip

Cokta tin,baskasimi yok sanki,bip e devam,,
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Tarık

Keşke hiç haberleşme uygulaması olmasa…keşke herkes özgür olsa.Ne gecemiz ne gündüzümüz ne özelimiz kaldı.Kapsama alanı dışında kalmayı özledim arkadaş.
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