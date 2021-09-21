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Teknoloji WhatsApp'tan olay çıkaracak özellik! Gündemi altüst etti
Teknoloji

WhatsApp'tan olay çıkaracak özellik! Gündemi altüst etti

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a kullanıcıları şikayet etme özeliği geliyor. Özellik daha kullanıma sunulmadan gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 13:16:00 -
WhatsApp'tan olay çıkaracak özellik! Gündemi altüst etti

Facebook çatısı altında faaliyet gösteren popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı. Android için yayınlanan WhatsApp Beta 2.21.20.1 güncellemesinde görülen yeni özellik sayesinde gelen mesajları WhatsApp'a şikayet edebileceksiniz.

WhatsApp, mesajlaşma denildiğinde akla gelen mobil uygulamalardan biri. Milyarlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp, uygulamasını daha iyi bir hale getirmek için ise çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar zaman zaman meyvesini veriyor ve kullanıcılardan olumlu dönüşler alıyor.

WhatsApp, yeni bir özelliği genel kullanıma sunmadan önce ise iOS veya Android beta sürümlerinde belirli kullanıcıların bu özelliği denemesine izin veriyor. Tıpkı birazdan bahsedeceğimiz WhatsApp'ta mesajı şikayet etme özelliği gibi.

WhatsApp, Android için yayınlanan WhatsApp Beta 2.21.20.1 güncellemesi ile olay yaratacak bir özellik sundu. Daha önce iOS için yayınlanan beta güncellemesinde gördüğümüz mesaj şikayet etme özelliği, Android beta sürümüne de geldi.

Nasıl çalışacak?

WhatsApp'ın mesaj raporlama özelliğinde spam içerikli veya sizi rahatsız eden bir mesajın üzerine basılı tutacaksınız. Daha sonra "Bildir" seçeneğine tıklayarak mesajları WhatsApp'a şikayet edebileceksiniz.

WhatsApp'ın henüz beta güncellemeleri ile sunduğu bu özelliğin ne zaman son kullanıcıya ulaşacağı belirsiz.

Ancak WhatsApp'ta mesaj şikayet etme özelliğinin çok yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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