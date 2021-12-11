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Teknoloji WhatsApp'tan kripto para hamlesi!
Teknoloji

WhatsApp'tan kripto para hamlesi!

Meta'nın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kripto para transferine olanak tanıyan yeni pilot özelliğini ABD'de sınırlı sayıda kullanıcı ile test etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 19:54:00 -
WhatsApp'tan kripto para hamlesi!

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki kripto para transferi, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'nın dijital cüzdan geliştiricisi Novi tarafından yürütülecek.

WhatsApp'ın yeni projesinin duyurusunu Novi'den Stephane Kasriel yaptı. WhatsApp'tan Will Cathcart ise Twitter'dan yaptığı duyuruda, Novi'nin insanlara anında, güvenli ve ücretsiz olarak kripto para transferi yapmasına yardımcı olacağını bildirdi.

Whatsapp ile kripto para transferi nasıl olacak?

WhatsApp'taki kripto para transferi bir ABD dolarına sabitlenmiş kripto para olan Pax Dolar (USDP) ile gerçekleştirilecek. Para transferi özelliği fotoğraf, konum ve döküman gönderimi gibi işleyecek. Para göndermek ya da almak için herhangi bir ücret kesintisi yapılmayacak ve transfer sıklığı ile ilgili bir kısıtlama getirilmeyecek. Ödeme yapmak WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliğini de etkilemeyecek.

Pilot uygulama ABD'de

Pilot özellik şu anda sadece İngilizce ve İspanyolca dillerinde hizmete sunuldu.

6 hafta önce hizmete giren Novi, şu anda yalnızca Orta Amerika ülkesi Guatemala ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ve sadece İngilizce ile İspanyolca dillerinde çalışıyor.

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