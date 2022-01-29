WhatsApp'tan flaş karar! Güvenliğiniz için...

Son yıllarda çeşitli sebeplerden dolayı Telegram ve Signal gibi rakiplerine kullanıcı kaybeden WhatsApp, 2022’de kullanıcı deneyimini geliştirmek üzerine bazı adımlar atılacağını söyledi.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatta son günlerde bu doğrultuda üzerinde çalıştığı, sohbet geçmişini Android telefonlardan iOS‘a taşıma özelliği neredeyse tamamlandı. Ayrıca şirket, bugün yapılan bir paylaşımla birlikte, güvenlik önlemlerinin de artacağının sinyallerini verdi.

WhatsApp, PC sürümlerine iki adımlı doğrulama getirecek

Geçtiğimiz yıl Meta, WhatsApp üzerinde bir takım iyileştirmeleri beta programlarına dahil etti. Örneğin, beta programına kayıtlı kullanıcılar, uygulamanın masaüstü veya web sürümü üzerinde, artık telefon bağlantısı olmaksızın mesajlaşabiliyor, sesli veya görüntülü görüşmeler gerçekleştirebiliyor.

Buna ek olarak şirket, son güncellemesinde getirdiği bir dizi özellikle birlikte, yeni Gif’ler, emojiler ve konuşma şablonları gibi kullanıcıların severek kullandığı araçları elden geçirdi. Hatta son çıkan sızıntılara göre, bir dizi yeniliği de önümüzdeki günlerde getirecek. Bunların arasında resim düzenleme ve yeni ayar menüleri de yer alıyor.

Bugün, WABetaInfo tarafından yapılan paylaşımdaysa WhatsApp, masaüstü uygulamasına ve web sürümüne iki adımlı doğrulama ekleme yeteneği geliştiriyor. Pek çok insan çalışma ve iletişim kurma için bu uygulamaya güvendiğinden, suçluların da dolandırıcılık yoluyla platformdan yararlanmaya çalışması kaçınılmaz oluyor.

Uygulama, kullanıcıların iki adımlı doğrulama eklemesini ve hatta kullanıcının Touch ID veya Face ID ile kilidini açmasına izin vererek bu dolandırıcılıkların üstesinden gelmeye çalışsa da, hesabını kaybeden veya dolandırılan çok sayıda insan var.

Beta programının ardından, telefonun yakınlarda olmasına ihtiyaç kalmadan PC’den kullanılabilir olacak uygulama, bu yeni gelecek iki adımlı doğrulamalı güvenlik önleminin ardından, kullanıcılara tıpkı Telegram tarafında olduğu gibi çoklu cihaz kullanımı konusunda güvenilebilir bir özgürlük sunacak. Dolayısıyla şu anda sorunsuz bir şekilde çalışan özelliğin neden hala betadan çıkmadığı da anlaşılmış oldu.

Konuyla alakalı WABetaInfo’nun yaptığı açıklamaysa şu şekilde:

“WhatsApp hesabınızın kaydı yapıldığında 6 haneli kodu girdikten sonra hesaba giriş yapmak için kişisel bir PIN istenecektir. WhatsApp, iki aşamalı doğrulamayı her yerde yönetmeyi kolaylaştırmak istiyor. Bu nedenle gelecekteki bir güncellemede bu özelliği web/masaüstü istemcisinde sunmaya çalışıyorlar.

Web/masaüstü istemcisinde iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak mümkün olacaktır. Bu, özellikle telefonunuzu kaybettiğinizde ve PIN kodunuzu hatırlamadığınızda çok önemlidir.