WhatsApp'tan devrim gibi karar! Resmen açıkladılar

WhatsApp durmuyor, yeni özelliklerini peş peşe sunuyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan platform, yeni özelliklerle kullanıcılarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Son olarak bu amaca uygun bir şekilde, "Bir Kez Görüntülenen Mesajlar için Ekran Görüntüsü Alınmasını Engelleme" özelliğini duyuran WhatsApp şimdi yeni bir özelliği daha resmen açıkladı. Bu özellik, WhatsApp'ta çevrimiçi görünmek istemeyen kullanıcılara 'oh be' dedirtecek. İsterseniz lafı fazla uzatmadan, WhatsApp'ın yeni özelliğinin detaylarına geçelim.

Çevrimiçi kimin göreceği seçilebilir

WhatsApp, adeta bir devrim yaparak 'çevrimiçi' bilgisini gizleme özelliği getirdi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, çevrimiçi bilgisini gizleyebilecek. Yani WhatsApp'ta çevrimiçi görünme kapatılabilecek. Böylece çevrimiçi görünmek istemeyen kullanıcılar yeni özellikle bunu gerçekleştirebilecek.

WhatsApp resmi blog sitesinde yaptığı açıklamada "Çevrimiçi Olduğunuzda Sizi Kimlerin Görebileceğini Seçin" diyerek şu ifadeleri kullandı;

"Arkadaşlarımızın veya ailemizin çevrimiçi olduğunu görmek, birbirimize bağlı hissetmemize yardımcı olur, ancak hepimizin WhatsApp'ımızı özel olarak kontrol etmek istediğimiz zamanlar olmuştur. Çevrimiçi görünürlüğünüzü gizli tutmak istediğiniz anlar için, çevrimiçi olduğunuzda sizi kimlerin görebileceğini ve göremeyeceğini seçme özelliğini sunuyoruz. "

Özellik nasıl kapatılır?

Aşağıda yer alan ekran görüntüleri, WhatsApp'ın yeni çevrimiçi gizleme özelliğini kazanmış bir WhatsApp hesabından alındı. Bu ekran görüntüleri, "WhatsApp'ta çevrimiçi bilgisi nasıl kapatılır?" sorusunu cevaplamamıza yardımcı olacak.

İşte WhatsApp'ta çevrimiçi bilgisini kapatmak için yapmanız gerekenler;

1) WhatsApp'a girin

2) WhatsApp Ayarlar'ına gelin ve Gizlilik'i seçin.

3) Son Görülme ve Çevrimiçi seçeneğine tıklayın

4) "Son Görülme Bilgimi Kimler Görebilir" kısmında yer alan "Herkes", "Kişilerim", "Şunlar Hariç Kişilerim" ve "Hiç Kimse" seçeneklerinden size uygun olanı seçin.

5) Daha sonra "Çevrimiçi Olduğumu Kimler Görebilir" kısmından "Son Görülme Bilgisiyle Aynı"yı seçin. Böylece Son görülmenizi kimler görebiliyorsa, çevrimiçi bilginizi de onlar görebilecek. Son görülme bilgisini değiştirerek kimlerin çevrimiçi bilginizi görebileceğini seçebilirsiniz.

6) Örneğin; "Son Görülme Bilgimi Kimler Görebilir" kısmında "Herkes"i, "Çevrimiçi Olduğumu Kimler Görebilir" kısmından da "Son Görülme Bilgisiyle Aynı"yı seçerseniz çevrimiçi olduğunuzu hiç kimse göremeyecektir.

Eğer "Son Görülme ve Çevrimiçi" seçeneği sizde gözükmüyorsa, bunun yerine sadece "Son Görülme" seçeneği varsa bu özelliğin henüz sizin için kullanılabilir hale gelmediğini gösteriyor olabilir. Ancak hemen endişelenmeyin. Çünkü bu özellik, bu ay tüm kullanıcılara sunulmaya başlayacak.