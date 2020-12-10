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Teknoloji WhatsApp’tan çıkış nasıl yapılır?
Teknoloji

WhatsApp’tan çıkış nasıl yapılır?

WhatsApp kullanıcılarının en çok sorduğu sorular arasında WhatsApp Web çıkış nasıl yapılır? Masaüstü’nde WhatsApp’tan nasıl çıkılır? WhatsApp çıkış nasıl yapılır, WhatsApp giriş çıkış nasıl yapılır, bilgisayardan WhatsApp nasıl çıkış yapılır, WhatsApp’tan nasıl çıkış yapabilirim, WhatsApp Web’den nasıl çıkış yapılır, WhatsApp Web’den nasıl çıkış yapılır iPhone, Android. İşte WhatsApp giriş ve çıkış işlemleri için izlenecek yollar.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:31:00 - 2020-12-10 11:35:17
WhatsApp’tan çıkış nasıl yapılır?

WhatsApp en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp’ın milyonlarca kullanıcısı mevcuttur. İster bilgisayardan olsun isterse WhatsApp Web kullanıcısı WhatsApp’tan nasıl çıkış yapılacağını sorgulamakta. WhatsApp Web kullanıcısı WhatsApp’tan çıkış yaparken, Android, iPhone veya İOS’te WhatsApp’tan çıkış yapamamakta. Uygulamadan çıktığınızda veya telefonunuzun ekranını kapattığınızda WhatsApp otomatik olarak bekleme moduna geçer. Ancak, mesaj ve aramaları almaya devam edersiniz. Peki WhatsApp’tan çıkış nasıl yapılır?

Whatsapp giriş çıkış nasıl yapılır?

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