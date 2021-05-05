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Teknoloji WhatsApp'tan bomba özellik! Öyle bir seçenek geliyor ki...
Teknoloji

WhatsApp'tan bomba özellik! Öyle bir seçenek geliyor ki...

Popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yeni özellik, kullanıcıya sesli mesajlarla ilgili önemli bir kolaylık sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 15:14:00 -
WhatsApp'tan bomba özellik! Öyle bir seçenek geliyor ki...

Popüler mesajlaşma ve konuşma uygulaması WhatsApp yeni bir özelliğini test etmeye başladı. Facebook'un bünyesine giren WhatsApp sesli mesajlar özelliğinde ön izleme seçeneği sunmaya hazırlanıyor.

WhatsApp kullanıcıların hoşuna gidecek bir özelliği test ediyor. Akıllı telefonların vazgeçilmez mesajlaşma ve haberleşme uygulaması WhatsApp sesli mesaj özelliği üzerinde ön izleme seçeneği getirmeye hazırlanıyor. Gelen son bilgilere göre sesli mesaj özelliğine pratik bir önizleme seçeneği eklenecek.

Donanımhaber'de yer alan habere göre; WhatsApp, henüz göndermeden önce sesli mesajlarınızı ön izleme seçeneği üzerinde çalışıyor. Yeni işlev, uygulamanın iOS sürümünde test edilmeye başlanmış durumda.

Gönder ve İptal seçenekleri arasına yerleştirilen Review (Gözden Geçir) seçeneği, göndermeden önce sesli mesajınızla ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını anlamanıza ve varsa üzerine yazmanıza olanak sağlayacak. İşlevin, iOS ve Android kullanıcılarına tam olarak ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

WhatsApp zaten sesli mesajları incelemek için benzer bir özelliğe sahipti, ancak bu özelliği kullanmak oldukça zahmetliydi. Yukarıdaki videoda yeni özelliğin nasıl çalıştığını da görmeniz mümkün. Şirketin kısa bir süre içinde uygulamanın kararlı versiyonuna yeni işlevi eklemeleri bekleniyor.

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