WhatsApp'tan bomba özellik!

2 milyara yaklaşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sürekli olarak geliştirilerek uygulamaya yeni özellikler ekliyor. Şu sıralar çoklu cihaz desteğiyle ilgili .çalışmalar yürüten geliştirici ekip, farklı bir özellik üzerinde daha çalışıyor: Bir Kez Görüntüle.

Gönderilen medyanın, alıcı tarafından yalnıza bir kez görüntülenebilmesini sağlayan bu özellik, bazı kullanıcılara çoktan sunuldu.

Yeni özellik nasıl kullanılır?

WaBetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre kullanıcılar, göndermek için galeriden medya seçtiklerinde. “Başlık ekleyin” çubuğunun sağ kısmında "1" simgesi ile karşılaşacak. Kullanıcılar, bu simgeye dokunup aktif ettiğinde, karşı tarafa gönderilen medyalar yalnızca bir kez görüntülenebilecek ve ardından silinecek.

Fotoğraflar, videolar ve GIF'ler için geçerli bu özellik gruplarda yapılacak paylaşımlarda da geçerli olacak. Gönderici, ayrıca gruplarda kimlerin medyayı açıp açmadığını da kontrol edebilecek.

Alıcı, gönderilen medyayı bir kez görüntüleme şansına sahip olsa da medyanın ekran görüntüsünü alıp kalıcı olarak saklayabilir. WhatsApp'ın bu konuda nasıl bir önlem alacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Bir Kez Görüntüle özelliği, Android WhatsApp 2.21.14.3 sürümünde beta kullanıcıları için kullanıma sunulmuş durumda.