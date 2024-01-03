WhatsApp’tan Android kullanıcılarını korkutan değişiklik yaptı: Yeni yılda her şey...Bu tablo olacak! Altın tacını resmen kaptırdı

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, eklediği özellikler ve yaptığı değişikliklerle kullanıcının işini kolaylaştıracak adımlar atıyor. Ancak uygulamanın bu kez yaptığı değişiklik pek de iyi olacak gibi değil. Son bilgilere göre WhatsApp, yedekleme artık Google Drive alanından yiyecek.

Kullanıcılar, değişikliğe 30 gün kala bildirim alacak!

Dünyanın en çok kullanılan platformlarından biri olan WhatsApp, yeni yıla önemli bir değişiklikle girdi. Her zaman kullanıcı konforunu ve kolaylığını düşünerek değişiklikler yapan platform bu kez yüz güldürmeyen haberle gündemde.

Söz konusu değişiklik ise yedeklemelerle ilgili. Bilgilere göre WhatsApp yedeklemeleri artık Android kullanıcılarının Google Drive alanını tüketecek. Şirket ilk olarak geçtiğimiz ay yedeklemelerin Drive alnına taşınacağını ifade etti.

Bununla birlikte yedeklemelerde bazı sınırlar olacağının da habercisi olarak gündeme geldi. WhatsApp beta test programının parçası olan kullanıcılar ise WhatsApp yedeklemelerinin Google Drive depolama limitlerinin bir parçası olduğunu fark etti.

Eğer ücretsiz Google Drive kullanıcısıysanız Drive kapasitesi 15 GB oluyor. Öte yandan aktif bir şekilde Google Fotoğraflar, Gmail ve Drive gibi Google hizmetlerini kullanıyorsanız buna da dikkat etmek gerektiğini hatırlatalım.

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Çatı şirketi Meta’nın bu değişikliği 2024 yılının ilk yarısında tüm Android kullanıcılarına uygulayacağına dair iddialar var. Bununla birlikte kullanıcılar yedekleme değişikliğine 30 gün kala bir bildirimle karşı karşıya kalacak. Bu sayede de haberleri olacak.