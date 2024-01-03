  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

PKK'ya sıkıntı veren SİHA Cemal'e de dert olmuş! Bayraktar'ı hedef alıp nefret kustu

TOGG'a yerli rakip VERY geliyor! Fiyatını duyan şok olacak

İmamoğlu namaz şovunu bırak İstanbul'a bak! Trafik yine kilitlendi

Trabzon, Zonguldak, Rize! Türkiye’nin enerji üretimi: Almanya'ya bin basacak yeni gelişme

Marketlerde ayçiçek yağı fiyatları uçuşa geçerken flaş gelişme! Bedava ayçiçek yağı dağıtacaklar

Deprem sonrası tsunami haritası iki ülke arasında kriz çıkardı!

Sıcak gelişme! Fatih Terim ile Seçil Erzan'ın mesajlaşmaları ortaya çıktı

Türkiye'nin enerji devi konkordato ilan etti! Reklamları televizyon kanallarında dönüyordu, duyan inanamadı

MİT Mossad'ı tuş etti! Operasyonun çarpıcı detayları ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi LG! Yeni, şık 4K projeksiyon cihazı için kararı: CineBeam Qube'
Teknoloji WhatsApp’tan Android kullanıcılarını korkutan değişiklik yaptı: Yeni yılda her şey...Bu tablo olacak! Altın tacını resmen kaptırdı
Teknoloji

WhatsApp’tan Android kullanıcılarını korkutan değişiklik yaptı: Yeni yılda her şey...Bu tablo olacak! Altın tacını resmen kaptırdı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 00:38:00 - 2024-01-03 00:53:45
WhatsApp’tan Android kullanıcılarını korkutan değişiklik yaptı: Yeni yılda her şey...Bu tablo olacak! Altın tacını resmen kaptırdı

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp yaptığı açıklamada, kullanıcılara yönelik dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yukarı doğru altın çağını yaşayan platforma ilişkin aşağı yönlü düşüş yaşayabilir. Bu paylaşım hakkında uzman isimler tahminde bulundu: çok konuşulacak, kullanıcıları bir hayli üzecek...

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, eklediği özellikler ve yaptığı değişikliklerle kullanıcının işini kolaylaştıracak adımlar atıyor. Ancak uygulamanın bu kez yaptığı değişiklik pek de iyi olacak gibi değil. Son bilgilere göre WhatsApp, yedekleme artık Google Drive alanından yiyecek.

Kullanıcılar, değişikliğe 30 gün kala bildirim alacak!

Dünyanın en çok kullanılan platformlarından biri olan WhatsApp, yeni yıla önemli bir değişiklikle girdi. Her zaman kullanıcı konforunu ve kolaylığını düşünerek değişiklikler yapan platform bu kez yüz güldürmeyen haberle gündemde.

Söz konusu değişiklik ise yedeklemelerle ilgili. Bilgilere göre WhatsApp yedeklemeleri artık Android kullanıcılarının Google Drive alanını tüketecek. Şirket ilk olarak geçtiğimiz ay yedeklemelerin Drive alnına taşınacağını ifade etti.

Bununla birlikte yedeklemelerde bazı sınırlar olacağının da habercisi olarak gündeme geldi. WhatsApp beta test programının parçası olan kullanıcılar ise WhatsApp yedeklemelerinin Google Drive depolama limitlerinin bir parçası olduğunu fark etti.

Eğer ücretsiz Google Drive kullanıcısıysanız Drive kapasitesi 15 GB oluyor. Öte yandan aktif bir şekilde Google Fotoğraflar, Gmail ve Drive gibi Google hizmetlerini kullanıyorsanız buna da dikkat etmek gerektiğini hatırlatalım.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çatı şirketi Meta’nın bu değişikliği 2024 yılının ilk yarısında tüm Android kullanıcılarına uygulayacağına dair iddialar var. Bununla birlikte kullanıcılar yedekleme değişikliğine 30 gün kala bir bildirimle karşı karşıya kalacak. Bu sayede de haberleri olacak.

 

Somali'ye 'şok' haber! Etiyopya, Etiyopya, Somaliland ile denize erişim anlaşması yaptı
Somali'ye 'şok' haber! Etiyopya, Etiyopya, Somaliland ile denize erişim anlaşması yaptı

Dünya

Somali'ye 'şok' haber! Etiyopya, Etiyopya, Somaliland ile denize erişim anlaşması yaptı

Dünyaca ünlü Amazon açıkladı! İşte hedef: reklam sayısına düzenleme geliyor!
Dünyaca ünlü Amazon açıkladı! İşte hedef: reklam sayısına düzenleme geliyor!

Aktüel

Dünyaca ünlü Amazon açıkladı! İşte hedef: reklam sayısına düzenleme geliyor!

Apple iOS 17, yeni özel özellik: Kimse banka bilgilerini çalamayacaklar!
Apple iOS 17, yeni özel özellik: Kimse banka bilgilerini çalamayacaklar!

Teknoloji

Apple iOS 17, yeni özel özellik: Kimse banka bilgilerini çalamayacaklar!

Fizikçiler Dünyanın En Küçük Parçacık Hızlandırıcısını Nasıl Yaptı?
Fizikçiler Dünyanın En Küçük Parçacık Hızlandırıcısını Nasıl Yaptı?

Teknoloji

Fizikçiler Dünyanın En Küçük Parçacık Hızlandırıcısını Nasıl Yaptı?

Yunanistan'da kaza yapan Türk kaptan tutuklandı
Yunanistan'da kaza yapan Türk kaptan tutuklandı

Gündem

Yunanistan'da kaza yapan Türk kaptan tutuklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23