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WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a "Hızlı Düzenleme Kısayolu" adı verilen yeni ve etkili bir özellik geliyor.

16 Temmuz 2019 Salı 11:20
WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir kez daha yeni özelliği ile gündemde.

Söz konusu özellik, kullanıcıların alışkanlıklarını değiştirecek cinsten.

Zira gönderilen fotoğrafların kolayca yeniden düzenlenebilmesine olanak sağlıyor.

"Hızlı Düzenleme Kısayolu" adı verilen yeni özellik sayesinde kullanıcılar gönderdikleri hem fotoğrafın orijinal halini hem de düzenlenmiş olan diğer şeklini istedikleri kişi ile paylaşabiliyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:20
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