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Teknoloji WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor!
Teknoloji

WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor!

Yeniakit Publisher
2023-05-26 16:30:00 -
WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor!

WhatsApp yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Uygulama kullanılmaya başladığında artık istemediğiniz kişilerle numaranızı paylaşmak zorunda kalmayacaksınız.

Dünyanın en yaygın iletişim uygulamalarından biri olan WhatsApp, rakibi Telegram’daki bir özelliği bünyesine kazandırmayı planlıyor.

Platform geliştiricileri, telefon numarasını paylaşmak istemeyen kullanıcıları rahatlatacak bir güncelleme üzerine çalışıyor. Böylece kullanıcılar telefon numaralarını paylaşmadan da kullanıcı adı alarak başkalarıyla iletişim bilgisini paylaşabilecek.

WABetaInfo’nun haberine göre, özellik şu anda geliştirme aşamasında bulunuyor. Genel kullanıma sunulduğunda ise WhatsApp ayarlarındaki Profil sekmesine giderek kullanıcı adı belirlenebilecek.

Kaynak: Tele1
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