WhatsApp’ta toplu mesaj nasıl atılır? WhatsApp’ta toplu mesaj kaç kişiye gönderilir?

Dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması WhatsApp'tan yeni bir güncelleme geliyor. WhatsApp daha önce 20 olan mesaj iletme sınırını beşe düşürdü. Şirket yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeye çalışıyor. Beş kere iletilen mesaja işaret konulacak ve alıcılar mesajı sadece bir kere iletebilecek. NTV’de yer alan habere göre, WhatsApp ayrıca sık sık iletilen mesajlar için de doğrulama yapabileceğiniz bir büyüteç getiriyor.

Flash Call nedir?

Flash Call adı verilen bu özellik doğrulama şifresi girmeyi gereksiz hale getiriyor. Sadece android cihazlara gelecek bu özellikten iOS kullanıcıları yararlanamayacak. WhatsApp CEO'su Will Cathcart, Whatsapp sızıntılarıyla bilinen WA-BetaInfo'ya önemli açıklamalar yaptı.

CEO Cathcart, tek bir hesabın dört ayrı cihazda kullanılabileceğini söyledi. Yani WhatsApp'ı kullandığınız telefon internete bağlı olmazsa dahi diğer cihazlardan iletişime devam edebileceksiniz. Bu özellik WhatsApp'ın rakibi Telegram'da bulunuyor. Ancak Telegram ise WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme sunmuyor.

WhatsApp, iPad'lerde kullanılamıyor. Cathcart şirketin bir iPad uygulaması üzerinde de çalıştığını aktardı. Farklı cihaz desteği de düşünüldüğünde WhatsApp hesabınızı ayrı bir telefon numarasına ihtiyaç duymadan hem telefon hem tablet hem masaüstünde kullanabileceksiniz. Apple cihazlarıyla Android cihazları arasında geçiş yapan kullanıcılar mesajlarını aktarmakta zorluk yaşıyordu. Şirket yeni güncellemeyle bu sorunun önüne geçecek. Özellik şu anda geliştirme aşamasında. Ne zaman yayımlanacağına dair bir tarih bulunmuyor.

WhatsApp toplu mesaj listeleri nasıl kullanılır?

Toplu mesaj listesi özelliğiyle bir mesajı birden fazla kişinize aynı anda gönderebilirsiniz. Toplu mesaj listeleri, devamlı olarak toplu mesaj gönderebileceğiniz kişilerden oluşan kaydedilmiş listelerdir. Bu sayede, mesaj göndermek istediğinizde aynı kişileri yeniden tek tek seçmenize gerek kalmaz.