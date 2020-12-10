Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta silinen mesajları istediğiniz zamanda hızlı ve kolay bir şekilde geri getirebilirsiniz. Android ve iOS cihazlarda farklı yöntemler uygulanıyor. Android telefonlarda WhatsApp mesajlarını sisteli bir şekilde yedekler. Silinen mesajları geri getirmek için WhatsApp uygulamasını telefonunuzdan kaldırıp yeniden yüklemek gerekecektir. iOS kullanıcıları için WhatsApp’ta silinen mesajları getir getirmek biraz daha farklılık arz etmekte. iOS yazılımında WhatsApp yedekleme otomatik olarak değil kullanıcı tarafından yapılıyor.

iPhone WhatsApp'ta silinen mesajlar nasıl geri gelir?

Ne yazık ki Whatsapp’ın iPhone versiyonu mesajları otomatik olarak saklamıyor. iPhone’da mesajlarınızı saklayıp geri getirebilmek için iCloud yedekleme özelliğini kullanmanız gerekiyor. Bunun için WhatsApp Ayarları > Sohbet Ayarları > Sohbet Yedeği'ne gidip ve “Şimdi Yedekle”yi seçerek sohbetlerinizin yedeğini alabilirsiniz. Ayrıca, yine Sobet Yedeği ekranında “Otomatik Yedekleme” özelliği ile sohbetlerinizin bellirli aralıklarla otomatik olarak yedeklenmesini sağlayabilirsiniz.

iCloud yedekleme seçeneğini aktifleştirdiyseniz mesajlarınızı geri getirmek istediğiniz uygulamay kaldırığ Whatsapp’ı App Store’dan yeniden yükelemeniz gerekiyor. Ancak uygulamayı kaldırmadan önce WhatsApp Ayarları > Sohbet Ayarları > Sohbet Yedeği kısmına giderek sohbet geçmişinizin bir yedeği olup olmadığını kontrol edin.

Android telefonlarda WhatsApp'ta silinen mesajlar nasıl geri getirilir?

Android cihazlarında Whatsapp, mesajlarınızı her sabah otomatik olarak yedekler. Mesajlarınızın saklandığı son yedeğinizi yüklemek için Whatsapp’ı kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekiyor. Yeniden kurulam sırasında Whatsapp mesaj yedinizi bulacak ve size yüklemek isteyip istemediğinizi soracak. “Geri Yükle” seçeneğine tıklayarak silinen mesajlarınızı geri getirebilirsiniz.

iOS WhatsApp'ta silinen mesajlar nasıl geri gelir?

Belirli bir zaman diliminde yedekleme seçildiğinde WhatsApp mesajları ve sohbetleri otomatik olarak yedeklemeye başlıyor. Bundan sonra da tıpkı Android cihazlarda olduğu gibi silinen konuşmaları geri getirmek için aynı işlemler uygulanır. Uygulamayı kaldırıp tekrar yükleyin. Daha sonra WhatsApp yedekleme için izin isteyecek. İzin verildikten sonra silinen mesajları tekrar yüklenecektir.