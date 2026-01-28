WhatsApp'ta reklamsız dönem reklamlarla başlayacak! İşte aylık abonelik ücreti

  • İSTANBUL
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek yeni bir ücretli abonelik sistemi üzerinde çalışıyor. Uygulamanın beta kodlarında ortaya çıkan detaylara göre, platformdaki reklamları tamamen kaldırmayı hedefleyen bu sistemin aylık ücreti 4 euro olarak belirlendi. Bu ücreti ödemek istemeyen kullanıcılar her mesajlaşma başlangıcında 3 ila 5 saniye arasında değişecek reklamlara maruz kalacak.

Kullanıcılar bu aboneliği satın aldıklarında, özellikle "Güncellemeler" sekmesinde yer alan "Durum Reklamları" ve sponsorlu "Öne Çıkarılan Kanallar" gibi içeriklerden tamamen kurtulacak.

 

Meta'nın bu hamlesi, platformun ücretsiz yapısını korurken reklam görmek istemeyen kullanıcılar için alternatif bir seçenek sunma stratejisi olarak değerlendiriliyor.

 

Yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulması beklenen bu özellik, WhatsApp'ın gelir modelindeki en büyük değişimlerden biri olacak.

