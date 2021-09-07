WhatsApp'ta merakla beklenen iki özellik sızdırıldı

WhatsApp kullanıcı deneyimini geliştirmek adına her hafta yeni özellikler getirmeye başladı. Son olarak iOS’tan Android’e sohbetleri taşıma özelliğini getiren WhatsApp’ta kullanıcıların canını sıkan iki sorun için yeni özellikler ortaya çıktı.

Tarihe dayalı detaylı arama özelliği

Bir WhatsApp sohbeti içerisinde aradığınız eski tarihli bir mesajı bulmak için dakikalarca uğraşmanız gerekiyor. Arama özelliği kolaylık sağlasa da, hangi kelimeyi bulmak istediğinizi hatırlamıyorsanız yine çözüme ulaşamıyorsunuz. Şirket bu sorunu kesin olarak çözecek bir özellik geliştiriyor.

WhatsApp’ın yeni özelliklerini aylar öncesinden ortaya çıkarmasıyla tanınan WABetaInfo, uygulamanın üzerinde çalıştığı yeniliğin detaylarını paylaştı. Buna göre, WhatsApp yakında bir sohbet içerisinde tarihe göre arama yapılmasına izin verecek. Böylelikle aradığınız mesajları spesifik bir günle filtreleyerek daha kolay bulabileceksiniz. Paylaşılan ekran görüntülerine bakıldığında, WhatsApp’ın gün, ay, yıl seçimine varana kadar kullanıcılara olanak sağladığı gözüküyor.

Son görülme için yeni seçenek

WhatsApp’ta son görülme özelliğini kişilere göre ayarlayabileceksiniz. WhatsApp, şimdiye kadar kişilere “Herkes”, “Kişilerim” ve “Hiç Kimse” seçeneklerini sunuyordu. İşte bunlar arasına yakında “Kişilerim Hariç” seçeneği de eklenecek.