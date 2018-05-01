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WhatsApp'ta büyük skandal!

Son dönemde veri skandalı nedeniyle skandal üstüne skandal yaşayan Facebook'ta sular durulmuyor. Son olarak Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın kurucusu görevinden istifa etti.

01 Mayıs 2018 Salı 15:07
WhatsApp'ta büyük skandal!

Brian Acton ile birlikte WhatsApp'ı kuran kişilerden olan ve Facebook'un bünyesine geçtikten sonra görevine devam eden Jan Koum, WhatsApp'taki görevinden ayrıldı. ABD basınında yer alan iddialara göre, istifanın arkasında Facebook ile WhatsApp arasında yaşanan kullanıcı verilerinin kullanımı konulu krizin çözülememesi yatıyor.
Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının yankıları sürüyor.

'FACEBOOK'U SİLİN' KAMPANYASINI DESTEKLEMİŞTİ!

Yaşanan bu krizin ardından sosyal medyada 'Facebook'u silin' kampanyası start aldı. Bu kampanyaya Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın kurucusundan da destek gelmişti.
WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton, sosyal medyadaki 'Delete Facebook' (FacebooK'u silin) kampanyasına destek verdi. Sosyal medya devi Facebook, 2014 yılında popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 19 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:07
  1. Facebook
  2. WhatsApp

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