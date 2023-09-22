WhatsApp’ın yeni özelliği büyük tartışma çıkardı!

Dünyanın en çok kullanılan online mesajlaşma platformu WhatAapp’ın “İlan yok… Reklam yok… Oyun yok…” hizmet anlayışı sona mı eriyor? İngiliz Financial Times gazetesine göre, “evet…” Gazete, Facebook, Instagram ve Whatsapp’ın çatı şirketi Meta’daki ekiplerin ilk kez WhatsApp'ta reklam gösterilip gösterilmeyeceğini tartışmaya başladığını yazdı.

Gazetenin şirket çalışanlarından aldığını öne sürdüğü bilgiye göre, WhatsApp’ta reklamlar, kullanıcıların kimlerle yazıştığını gösterildiği ana ekranda görüntülenecek.

Reklamlar, iki sohbet çubuğu arasına yerleştirilecek. “WhatAapp’ta reklam olur mu?” tartışmasının başlangıcı, 2014 yılına dayanıyor. Facebook, 19 milyar dolara WhatsAapp’ı satın aldığında, kullanıcılar reklam almamakla övünen WhatsApp’ın değişip değişmeyeceğini tartışıyordu.

Bazı sosyal medya uzmanları “Facebook, bu parayı WhatsApp’la milyonlarca kişisel veriye ulaşmak için ödedi. Reklam almaz” tezini savunurken; Facebook bu konuda yıllarca sessiz kaldı. 9 yıllık şehir efsanesi, FT’nin geçtiğimiz cuma günü yaptığı şu haber sonrası yeniden alevlendi: “Konuya aşina olan üç kişiye göre, Meta’da yapılan görüşmelerde, WhatsApp sohbet ekranındaki kişilerle yapılan görüşmeler listesinde reklam gösterilmesi tartışıldı. Nihai kararın verilmediğini söylediler.” WhatsApp CEO’su Will Cathcart, sosyal medya platformu X’te “Bu haber yanlış.

Böyle bir şey yapmıyoruz” diye mesaj attı. Ancak FT, işin peşini bırakmadı ve dün şu iddiayı gündeme getirdi: “Bir WhatsApp sözcüsü bu fikrin tartışıldığına itiraz etmedi. WhatsApp, ‘Şirketimizde birisinin yaptığı her konuşmayı açıklayamayız, ancak bunu test etmiyoruz, üzerinde çalışmıyoruz ve bu kesinlikle bizim planımız değil’ dedi. Tartışmaları yakından bilen bir kişi, sorunun, kullanıcıları uzaklaştıracağı endişesi nedeniyle şirket içinde yüksek düzeyde tartışmaları tetiklediğini söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İki kişi, Meta'nın uygulamayı reklamsız kullanmak için bir abonelik ücreti alıp almayacağını da tartıştığını ancak içeriden birçok kişinin bu harekete karşı olduğunu söyledi.”

Meta verilerine göre, WhatsApp’ın 2 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor. Platformda günde 100 milyar mesaj atılıyor. Android telefonlarda yapılan bir araştırmaya göre, bir kullanıcı günün 38 dakikasını Whatsapp’ta geçiriyor. En çok Whatsapp kullanıcısı da 390.1 milyonla Hindistan’da bulunuyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi