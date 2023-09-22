  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji WhatsApp’ın yeni özelliği büyük tartışma çıkardı!
Teknoloji

WhatsApp’ın yeni özelliği büyük tartışma çıkardı!

Yeniakit Publisher
2023-09-22 09:59:00 -
WhatsApp’ın yeni özelliği büyük tartışma çıkardı!

Whatsapp’ın “reklamsız-ilansız” dönemi sona mı eriyor? Facebook, Instagram ve Whatsapp’ın çatı şirketi Meta'nın, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformunu “paraya çevirmek” için çalışmalara başladığı öne sürüldü. Dünya basını konuya dair tartışma başlattı.

Dünyanın en çok kullanılan online mesajlaşma platformu WhatAapp’ın “İlan yok… Reklam yok… Oyun yok…” hizmet anlayışı sona mı eriyor? İngiliz Financial Times gazetesine göre, “evet…” Gazete, Facebook, Instagram ve Whatsapp’ın çatı şirketi Meta’daki ekiplerin ilk kez WhatsApp'ta reklam gösterilip gösterilmeyeceğini tartışmaya başladığını yazdı.

Gazetenin şirket çalışanlarından aldığını öne sürdüğü bilgiye göre, WhatsApp’ta reklamlar, kullanıcıların kimlerle yazıştığını gösterildiği ana ekranda görüntülenecek.

Reklamlar, iki sohbet çubuğu arasına yerleştirilecek. “WhatAapp’ta reklam olur mu?” tartışmasının başlangıcı, 2014 yılına dayanıyor. Facebook, 19 milyar dolara WhatsAapp’ı satın aldığında, kullanıcılar reklam almamakla övünen WhatsApp’ın değişip değişmeyeceğini tartışıyordu.

Bazı sosyal medya uzmanları “Facebook, bu parayı WhatsApp’la milyonlarca kişisel veriye ulaşmak için ödedi. Reklam almaz” tezini savunurken; Facebook bu konuda yıllarca sessiz kaldı. 9 yıllık şehir efsanesi, FT’nin geçtiğimiz cuma günü yaptığı şu haber sonrası yeniden alevlendi: “Konuya aşina olan üç kişiye göre, Meta’da yapılan görüşmelerde, WhatsApp sohbet ekranındaki kişilerle yapılan görüşmeler listesinde reklam gösterilmesi tartışıldı. Nihai kararın verilmediğini söylediler.” WhatsApp CEO’su Will Cathcart, sosyal medya platformu X’te “Bu haber yanlış.

Böyle bir şey yapmıyoruz” diye mesaj attı. Ancak FT, işin peşini bırakmadı ve dün şu iddiayı gündeme getirdi: “Bir WhatsApp sözcüsü bu fikrin tartışıldığına itiraz etmedi. WhatsApp, ‘Şirketimizde birisinin yaptığı her konuşmayı açıklayamayız, ancak bunu test etmiyoruz, üzerinde çalışmıyoruz ve bu kesinlikle bizim planımız değil’ dedi. Tartışmaları yakından bilen bir kişi, sorunun, kullanıcıları uzaklaştıracağı endişesi nedeniyle şirket içinde yüksek düzeyde tartışmaları tetiklediğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İki kişi, Meta'nın uygulamayı reklamsız kullanmak için bir abonelik ücreti alıp almayacağını da tartıştığını ancak içeriden birçok kişinin bu harekete karşı olduğunu söyledi.”

Meta verilerine göre, WhatsApp’ın 2 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor. Platformda günde 100 milyar mesaj atılıyor. Android telefonlarda yapılan bir araştırmaya göre, bir kullanıcı günün 38 dakikasını Whatsapp’ta geçiriyor. En çok Whatsapp kullanıcısı da 390.1 milyonla Hindistan’da bulunuyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

WhatsApp, Türkiye için aktif etti... İşte beklenen o özellik!
WhatsApp, Türkiye için aktif etti... İşte beklenen o özellik!

Teknoloji

WhatsApp, Türkiye için aktif etti... İşte beklenen o özellik!

Bu ülkede erişimi engellenecek! WhatsApp'a yasak uygulama kararı
Bu ülkede erişimi engellenecek! WhatsApp'a yasak uygulama kararı

Ekonomi

Bu ülkede erişimi engellenecek! WhatsApp'a yasak uygulama kararı

Whatsapp kanal özelliği silme işlemi nasıl yapılır?
Whatsapp kanal özelliği silme işlemi nasıl yapılır?

Teknoloji

Whatsapp kanal özelliği silme işlemi nasıl yapılır?

WhatsApp'ta bu özelliği kullanmak isteyen para ödeyecek! O özellik aylık 279.99 TL oldu
WhatsApp'ta bu özelliği kullanmak isteyen para ödeyecek! O özellik aylık 279.99 TL oldu

Teknoloji

WhatsApp'ta bu özelliği kullanmak isteyen para ödeyecek! O özellik aylık 279.99 TL oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23