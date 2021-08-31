WhatsApp'ı şoke edecek gelişme! Geri adım attılar ama...

WhatsApp gizlilik sözleşmesi dönemi popülerlik kazanan uygulama rekor indirilme sayısına ulaştı.

Teknolojioku'nun haberine göre, WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesini duyurduğu dönemlerde verileri Facebook ile paylaşılacak korkusu yaşayan insanlar Telegram’a geçmeye başladılar. WhatsApp bu konuyla ilgili her ne kadar geri adım atsa da popüler mesajlaşma uygulaması Telegram çoktan rekor indirme sayısına ulaştı.

Sensor Tower’dan yayınlanan rapora göre Telegram indirme sayılarında rekor kırıyor. Uygulamanın indirme sayısı toplamda 1 milyarı aştı.

Telegram bu başarısının büyük çoğunluğunu WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesini duyurduğu döneme borçlu diyebiliriz. Kullanıcılar daha önceden de Telegram’ı tercih ediyorlardı ancak bu dönemde uygulamaya ilgi ciddi anlamda arttı. Yayınlanan rapora göre Telegram kullanıcılarını en çok Hindistan’dan sağlıyor. Dana sonra Rusya ve Endonezya, Telegram’ı en çok kullanan ülkeler olarak karşımıza çıkıyor.

2021 yılının ilk altı ayında yaklaşık 214.7 milyon indirme sayısına ulaşan mesajlaşma uygulaması kendi rekorunu kırdı. Bu indirme sayısı bir önceki yılla karşılaştırıldığında uygulamanın başarısını ortaya koyuyor. Şirket 2021 yılında %60 oranında daha fazla kullanıcıya sahip.

Telegram bu başarısını aynı şekilde sürdürebilir mi belli olmaz. Zira WhatsApp gizlilik sözleşmesini sadece dileyen kullanıcıların kabul edeceğini dün duyurdu. Bu ladar sansasyona sebep olduktan sonra popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a güven biraz kırıldı diyebiliriz. Ancak yine de uygulama kullanıcıların birinvi tercihi gibi görünüyor. Telegram kendi bünyesinde güncellemeler ve yeniliklere giderse WhatsApp’a ciddi bir rakip çıkabilir.