WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Bundan sonra Facebook'la birlikte...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki durum güncellemeleri, artık Facebook Hikayeler ile paylaşılabilecek.

Facebook ile entegre çalışacak

Bir süredir WhatsApp üzerinden durum paylaşımı yapılabiliyordu. Kullanıcıların beğenip beğenmeme konusunda ikiye ayrıldığı bu özellik artık Facebook ile entegre çalışacak. Ancak bu, WhatsApp üzerinden Facebook hesabınıza bağlanmayı gerektirmeyecek. Çünkü, entegrasyon Android ve iOS veri paylaşım API’lerini kullanarak gerçekleştirilecek. Ayrıca WhatsApp durumu, Instagram, Gmail ve Google Fotoğraflar ile de paylaşılabilecek.

Eğer WhatsApp beta programındaysanız, paylaşım seçeneği durumunuzun altında görünecektir. Gelecek yıl reklamlar görmeye başlayacağımız WhatsApp durumları özelliğinin günde 500 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.

Veri paylaşımı çalışması

WhatsApp, Facebook ile veri paylaşımı izlenimi yaratma konusunda dikkatli olmaya çalışıyor.

Facebook, WhatsApp’ı satın aldığında, WhatsApp’taki kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşmayacağına söz vermişti. Ancak 2016 yılında fikrini değiştiren Facebook veri paylaşımı konusuna yeşil ışık yakmıştı. O zamandan beri, Facebook’a Fransız ve Alman geliştiriciler tarafından veri gizliliği ihlali nedeniyle uygulamayı durdurması söylendi.

2017 yılında şirket, Avrupa Komisyonu tarafından, hesapların ne ölçüde veri paylaşımı yaptığı konusunda yanıltıcı bilgiler verdiği için 122 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

(ShiftDelete)