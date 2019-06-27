0553 313 94 23

WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Bundan sonra Facebook'la birlikte...

Teknoloji devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın en yeni beta sürümü, kullanıcıları düşündürecek yeni bir özellikle geliyor. Test edilen yeni özellik ile WhatsApp durum güncellemeleri Facebook Hikayeler ile paylaşılacak.

27 Haziran 2019 Perşembe 18:01
WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Bundan sonra Facebook'la birlikte...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki durum güncellemeleri, artık Facebook Hikayeler ile paylaşılabilecek.

Facebook ile entegre çalışacak

Bir süredir WhatsApp üzerinden durum paylaşımı yapılabiliyordu. Kullanıcıların beğenip beğenmeme konusunda ikiye ayrıldığı bu özellik artık Facebook ile entegre çalışacak. Ancak bu, WhatsApp üzerinden Facebook hesabınıza bağlanmayı gerektirmeyecek. Çünkü, entegrasyon Android ve iOS veri paylaşım API’lerini kullanarak gerçekleştirilecek. Ayrıca WhatsApp durumu, Instagram, Gmail ve Google Fotoğraflar ile de paylaşılabilecek.

Eğer WhatsApp beta programındaysanız, paylaşım seçeneği durumunuzun altında görünecektir. Gelecek yıl reklamlar görmeye başlayacağımız WhatsApp durumları özelliğinin günde 500 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.

Veri paylaşımı çalışması

WhatsApp, Facebook ile veri paylaşımı izlenimi yaratma konusunda dikkatli olmaya çalışıyor.

Facebook, WhatsApp’ı satın aldığında, WhatsApp’taki kullanıcı verilerini Facebook ile paylaşmayacağına söz vermişti. Ancak 2016 yılında fikrini değiştiren Facebook veri paylaşımı konusuna yeşil ışık yakmıştı. O zamandan beri, Facebook’a Fransız ve Alman geliştiriciler tarafından veri gizliliği ihlali nedeniyle uygulamayı durdurması söylendi.

2017 yılında şirket, Avrupa Komisyonu tarafından, hesapların ne ölçüde veri paylaşımı yaptığı konusunda yanıltıcı bilgiler verdiği için 122 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

(ShiftDelete)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:01
  1. WhatsApp
  2. whatsapp yenilik
  3. WhatsApp güncellemesi
  4. WhatsApp Durum özelliği
  5. Facebook
  6. iOS
  7. Android
  8. Facebook hikayeler
  9. WhatsApp kullanıcıları
  10. sosyal medya
  11. teknoloji

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    IBM'in Red Hat'ı satın almasına AB onayı
    1. IBM'in Red Hat'ı satın almasına AB onayı
    2. Tatil öncesi flaş hazırlık! Düzenleme..
    3. Kanserle mücadele eden minikler için..
    4. Sporda şiddete karşı yeni önlemlere..
    5. Hasan Kartal: “Vedat Muriç konusu için..
    6. Trabzonspor, Taha Tunç ile anlaşma..
    7. Elektronik tebligatla 75 milyon lira..
    8. Söke Belediyesi parke üretim tesisine..
    9. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin..
    10. Online Beceri Değerlendirme Projesi..
    11. Oyun oynayan çocuğun koluna demir..
    12. WhatsApp'a yeni özellik geliyor!..
    13. Trabzonspor, Taha Tunç ile 3 yıllık..
    14. Boğulmak üzere olan 2 Iraklı genci..
    15. Tarsus TSO’nun 140. yılı kutlamalarına..
    16. "Siyasi çözüm ekonomik çözümden önce..
    17. Trabzonspor, Taha Tunç’u KAP’a bildirdi
    18. 9. Uluslararası Manavgat Motosiklet..
    19. Hamza Er'in annesi dua bekliyor
    20. Sporda şiddete karşı yeni önlemlere..
    21. Yaz Kur’an kursu öğrencilerine trafik..
    22. Gaziantepspor'un tesisinde hırsızlık
    23. Atakum Belediyesi 2020-2024 Stratejik..
    24. Vali Günaydın’dan okul müdürlerine:..
    25. Sporda şiddete karşı yeni önlemler..
    26. Kasapoğlu, İller Bankası Genel..
    27. Sivas'taki 650 yıllık köy camiye kavuştu
    28. BAKAB’ın yeni Başkanı Dr. Faruk Özlü..
    29. O polislere başarı belgesi
    30. TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!