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Teknoloji Whatsapp’a yeni özellik! Artık kimliğiniz gizli kalacak
Teknoloji

Whatsapp’a yeni özellik! Artık kimliğiniz gizli kalacak

Yeniakit Publisher
2024-09-18 13:36:00 -
Whatsapp’a yeni özellik! Artık kimliğiniz gizli kalacak

WhatsApp, durum güncellemelerinde kullanıcıların birbirlerini etiketleyebilmesine ve etkileşimlerin gizlilik içinde korunmasına olanak tanıyan yeni bir özellik ekleyecek. Bu yenilik, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

WhatsApp, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için durum güncellemelerine yeni bir etiketleme özelliği eklemeye hazırlanıyor. Meta bünyesindeki popüler mesajlaşma uygulaması, kullanıcıların durum paylaşırken başka kişileri etiketleyebileceği bu yenilik üzerinde çalışıyor.

DURUM GÜNCELLEMELERİNDE ETİKETLEME DÖNEMİ

Yeni özellik sayesinde, durum güncellemelerinde bir kişiyi etiketleyen kullanıcı, etiketlenen kişinin bildirim almasını sağlayacak. Bu, etiketlenen kullanıcıların durum güncellemeleri aracılığıyla başlatılan etkileşimleri daha kolay takip etmesine olanak tanıyacak.

ETKİLEŞİM GİZLİLİĞİ SAĞLANACAK

Durum güncellemelerine eklenen etiketleme özelliği, etkileşimin sadece durum paylaşan kişi ile etiketlenen kişi arasında kalmasını sağlayacak. Diğer kullanıcılar, kimin etiketlendiğini göremeyecek. Ayrıca, etiketlenen kullanıcı, durumu yeniden paylaşma seçeneğine sahip olacak; ancak orijinal paylaşanın kimliği gizli kalacak.

Şu anda beta aşamasında olan bu yeniliğin, önümüzdeki haftalarda daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması bekleniyor.

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