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WhatsApp'a yaş sınırı geliyor

Sanal mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp, Avrupa Birliği'ndeki (AB) kullanıcılar için yaş sınırının 16'ya yükseltilecek.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:14
WhatsApp'a yaş sınırı geliyor

Dijital cihazlar için geliştirilen mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp, AB üyesi ülkelerdeki kullanıcılara yönelik yaş sınırının önümüzdeki haftalarda artırılacağını duyurdu.

Buna göre, Avrupa'da 25 Mayıs'ta yürürlüğe girecek yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği ile dijital veri kullanımının sınırlandırılması öncesinde WhatsApp'ın yeni kural güncellemesi yapılacak ve AB'deki yaş sınırı 13'ten 16'ya yükseltilecek.

Avrupa'ya hizmet veren tüm dijital işletmelerin 25 Mayıs tarihinden itibaren yeni yönetmeliğe uygun hareket etmeleri gerekecek. Yeni düzenlemeye uymayan şirketler daha sert yasal mevzuat ve cezalarla karşı karşıya kalacak.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 16:14
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