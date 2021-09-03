WhatsApp'a rekor ceza!

Dünyanın en fazla tercih edilen iletişim uygulaması WhatsApp, kişisel verilerin korunması hakkında çok fazla açıklama yapsa da bir türlü istenen adımları atmıyor. Dolayısıyla farklı ülkelerde sık sık para cezasına çarptırılıyor.

Whatsapp'a bu kez de Avrupa Birliği'nin veri gizliliği kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 267 milyon dolar ceza kesildi. Veri Koruma Komisyonu, şirketin verileri tam anlamıyla nasıl kullandığını açıklamadığını da belirtti.

Verilerin hangi amaçla kullanıldığı belli değil.

Komisyon, WhatsApp gizlilik düzenlemelerinin AB gizlilik politikalarına uygun olması gerektiğinin altını özellikle çiziyor.

Konuyla alakalı olarak WhatsApp sözcüsünün yaptığı açıklama ise şu şekilde:

WhatsApp güvenli ve özel iletişim taahhüt ediyor. AB'ye sağladığımız bilgilerin şeffaf ve kapsamlı olması için çalıştık.

Bu rakam, her ne kadar WhatsApp için çok büyük bir meblağ olmasa da komisyonun şu ana kadar kestiği en büyük para cezası. Ayrıca gerekli itirazların yapılacağı da belirtilenler arasında.

İlk ceza değil

WhatsApp'a kesilen bu para cezası aslında ilk değil. İletişim uygulaması, verilerin kullanılması nedeniyle geçtiğimiz dönemlerde de birçok farklı ülkede para cezasına çarptırıldı.